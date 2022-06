Et de deux ! Le crack français a encore frappé. Avec une deuxième place obtenue lors de la finale du 200m papillon, ce mardi, le jeune Léon Marchand, 20 ans, décroche sa deuxième médaille depuis le début des championnats du monde de Budapest. Dans le dur sur son premier 50m, il est revenu très fort sur les derniers 100 derniers mètres pour aller s'installer sur la deuxième place du podium en 1'53"37.

Pas assez cependant pour aller chercher Kristof Milak, stratosphérique, intouchable. Le Hongrois, champion olympique et champion du monde de la distance, qui a reçu une ovation à son entrée, a pulvérisé son propre record du monde en 1'50"34. Pas une seconde on n'a imaginé que la première place puisse lui échapper. "J'ai 4000 personnes qui sont venues me voir, je ne pouvais pas les laisser tomber", a commenté le recordman du monde. Tomuru Honda, longtemps aux coudes à coudes avec Marchand, complète le trio de tête en 1'53''61.

