Les Français continuent de briller lors des Mondiaux à Budapest. Ce mercredi matin, Mewen Tomac et Yohann Ndoye Brouard se sont tous les deux qualifiés pour les demi-finales du 200 m dos. Les deux nageurs tricolores, qui nageaient côte à côte, ont réalisé respectivement les cinquième et dixième temps des séries matinales. Ils seront de retour dans la Duna Arena de la capitale hongroise ce mercredi à partir de 19h36.

Chez les femmes, Marie Wattel et Charlotte Bonnet ont toutes les deux obtenu leur billet pour les demi-finales du 100 m nage libre. "Ce soir, je vais essayer de faire la course sans trop me poser de questions. J'étais pas mal dans le contrôle ce matin", a réagi Wattel, déjà médaillée d'argent sur le 100 m papillon dimanche. "Ça enlève un poids quand tu commences la compétition avec une médaille, ça met un peu moins de pression pour le reste même si j'ai quand même envie d'aller en chercher d'autres", a ajouté la Lilloise qui a réalisé le neuvième chrono en 54''25.

Déçue après sa sixième place en finale du 200 m nage libre, Bonnet s'est elle qualifiée avec le treizième temps (54''37). "C'est forcément un peu dur d'enchaîner après une petite déception. Ce n'est pas un temps extraordinaire mais ça passe. Sur le 100 m, l'objectif était de rentrer en demi-finale, l'objectif est rempli. On verra. Je n'ai pas grand-chose à perdre", a-t-elle déclaré. Les demi-finales ont lieu ce mercredi à 18h11.

Déception pour Viquerat sur 200 m brasse

Sur le 200 m brasse en revanche, Antoine Viquerat n'a pas réussi à s'extraire des séries. (Avec AFP)

