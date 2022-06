Sharon Van Rouwendaal a remporté le 10 km en eau libre des Championnats du monde 2022, mercredi à Budapest où Aurélie Muller s'est classée quatrième.

Ad

Championne olympique à Rio en 2016 et médaillée d'argent aux JO de Tokyo l'été dernier, Rouwendaal a devancé l'Allemande Leonie Beck et la Brésilienne Anna Marcela Cunha au terme de 2 heures, 2 minutes et 29 secondes d'effort. Après cinq médailles mondiales en eau libre et en bassin depuis Shanghai 2011, il s'agit de son premier titre de championne du monde.

Championnats du monde Muller décroche l'argent sur 5 km en eau libre HIER À 12:06

La meilleure Française Aurélie Muller, qui a décroché la médaille d'argent du 5 km lundi, termine au pied du podium, à 6 secondes. L'autre Tricolore engagée, Caroline Jouisse, a pris la 31e place, à 4 minutes et 37 secondes de la championne du monde.

Championnats du monde Le compteur restera bloqué : les Bleus sans médaille lors des relais 25/06/2022 À 17:40