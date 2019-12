Euro-2019 en petit bassin : Manaudou en finale du 50 m

Cette fois, il n'a pas été le plus rapide, mais il sera bien au rendez-vous de la finale. Meilleur temps des séries du 50 m des championnats d'Europe en petit bassin ce vendredi matin, Florent Manaudou a assuré l'essentiel en réalisant le quatrième chrono des demi-finalistes. Alors qu'il détient le meilleur chrono mondial de la saison en bassin de 25 m (20.57), il a bouclé sa course en 21"17, soit 11 centièmes de plus que quelques heures plus tôt. Le Russe Vladimir Morozov a été le plus rapide, en 20"73. La finale est programmé dans la soirée, à 20h03 heure française (19h03 à Glasgow).

Manaudou, qui vient de fêter ses 29 ans, est revenu à la natation début avril après avoir délaissé les bassins pendant deux ans et demi pour s'adonner au handball notamment. Son retour est motivé par une ambition : reconquérir l'or olympique du 50 m l'été prochain à Tokyo, lui qui a été sacré sur l'aller retour en 2012 à Londres, mais détrôné quatre ans plus tard à Rio, pour un centième, par l'Américain Anthony Ervin.