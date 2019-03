Trois années à couper. A ne pas plonger dans les bassins. A s'éviter des longueurs en séries. A profiter de la vie. Et à jouer au handball, son autre passion. Mais l'heure est venue de remettre son bonnet de bain pour retrouver la compétition. "En discutant avec mes proches, mes anciens coaches, je me suis lancé un challenge : me relancer dans la compétition. Je veux me réentraîner, prendre du plaisir là où je n'en avais plus aux Jeux de Rio", explique le champion olympique du 50m à Londres dans L'Equipe.

Sur le fond, ce n'est pas vraiment une surprise. Après sa défaite sur 50 m nage libre aux JO de Rio, le petit frère de Laure Manaudou avait évoqué son envie de prendre une pause. Mais il n'avait pas écarté la possibilité de poursuivre sa carrière à moyen terme. Tout était possible. Le goût de la natation est finalement revenu. Du haut niveau aussi. "En natation, je m'entraîne pour être le meilleur du monde, pour arriver sur une finale de Jeux olympiques, avoir le stress et détester la défaite", explique-t-il.

