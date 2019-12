Blessé à l'épaule, Mehdy Metella n'ira pas aux JO de Tokyo

Coup dur pour le nageur du CN Marseille. Après avoir passé deux mois sous infltration pour une blessure à l'épaule gauche, Mehdy Metella ne peut éviter l'opération et voit donc sa saison terminée. Il a annoncé sur son compte Instagram que cette blessure allait le priver des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. "C'est une immense déception pour moi d'annoncer que je ne vais pas pouvoir participer aux prochains Jeux olympiques de Tokyo comme vous pouvez l'imaginer je suis extrêmement déçu et triste de rater cet événement mais je vous promets de revenir plus fort en 2021", peut-on lire sur le profil du nageur.

Cette blessure est également un coup dur pour le relais 4x100 mètres nage libre français. Lors des précédents Jeux Olympiques de Rio en 2016, Mehdy Metella avait décroché la médaille d'argent dans cette discipline, aux côtés de Fabien Gilot, Jérémy Stravius et Florent Manaudou.