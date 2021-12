A Tokyo fin juillet, tout juste éliminée en demi-finales du 200 m, sa course de prédilection, Charlotte Bonnet avait exprimé sans détour son besoin de se "poser les bonnes questions".

"C'était l'accumulation de certaines choses. Toute l'année, ça avait été difficile. Le fait que Fabrice (Pellerin) ne vienne pas aux Jeux (par choix, ndlr), ça a été un gros coup de massue. Et je suis arrivée là-bas en me disant: "Je vais essayer de limiter la casse. Ce n'est pas quelque chose que tu te dis aux JO : tu dois être à 100 % de ta forme et avoir envie de tout casser. C'était loin d'être le cas," retrace pour l'AFP la nageuse de 26 ans, en lice aux Championnats du monde en petit bassin à Abou Dhabi dès jeudi.

"Chaque course que je faisais, j'avais hâte qu'elle se termine, ajoute-t-elle. Je me suis dit: "Peut-être que c'est la fin"..."

"Un an et demi de galère"

A ce moment-là, sa saison 2018, la meilleure de sa carrière, couronnée par trois titres de championne d'Europe (200 m, 4x100 m et 4x100 m mixte), n'est plus qu'un lointain souvenir. "A partir du moment où on a repris après le confinement (du printemps 2020, ndlr), ça a été un an et demi de grosse galère. Je pleurais souvent, je n'étais pas heureuse dans ce que je faisais, je n'avais pas envie d'aller en compétition, avoue Bonnet, aussi freinée en 2019 par une épaule douloureuse. Mais je tirais, je tirais pour aller quand même à Tokyo, pour vivre quand même mes troisièmes JO."

Partie en vacances après les JO-2020 avec son compagnon, le nageur suisse Jérémy Desplanches, médaillé de bronze du 200 m 4 nages à Tokyo, la médaillée de bronze olympique 2012 du 4x200 m repousse d'abord sa réflexion. "Parce que je n'en avais pas la force et pas trop l'envie", résume-t-elle. "Et puis vers la fin, on en a parlé, et Jérémy m'a dit: "De toute façon, je ne reviens pas à Nice." Ca m'a fait plaisir d'entendre ça, raconte-t-elle. Sportivement, ça a très bien marché pour lui, mais humainement, il n'en pouvait plus".

"Il m'a demandé si j'avais toujours l'envie. Je lui ai dit: "Pas trop". Et il m'a dit: "N'arrête pas sur ça, tu vas le regretter, il faut que tu te relances dans un nouvel environnement". Et pour moi, c'était une évidence, si je quittais Fabrice, d'aller avec Philippe (Lucas)", poursuit Bonnet.

Sacré monsieur

C'est ainsi que début octobre, le couple de nageurs a posé ses valises à Martigues auprès de Lucas. C'est l'ex-mentor de Laure Manaudou, qui, en l'absence de Pellerin, avait accompagné Bonnet à Tokyo. "C'est un sacré monsieur, sourit-elle. C'est quelqu'un qui paraît très froid et très dur à l'extérieur, et qui est en fait protecteur et attentionné avec ses nageurs. Il est à 1000% derrière nous." "C'est une fille investie, professionnelle, travailleuse, dit Lucas de sa nouvelle élève à l'AFP. Elle a quand même fait des semaines à nager 14 km par jour."

"C'est un travail à long terme, mais pour moi, elle est extrêmement forte", estime-t-il. "La reprise a été très difficile. Je ne m'étais jamais arrêtée pendant deux mois et demi. Et avec Philippe, il n'y a pas eu de temps d'adaptation, explique Bonnet. Mais ça m'a tout de suite plu." "Après, c'est sûr qu'il y a plusieurs fois où j'ai lâché, où j'ai eu envie d'abandonner, plusieurs fois où j'ai pleuré dans mes lunettes...", reconnaît-elle. Mais Bonnet y voit désormais clair : "si j'ai pris cette décision, si j'ai fait ce gros changement, c'est sûr que je repars pour trois ans". Jusqu'aux Jeux de Paris.

