Après une édition exceptionnellement organisée en 2020 dans le Bassin de Pantin , l’Open Swim Stars Harmonie Mutuelle Paris retrouve, pour le plus grand plaisir des nageurs après ces longs mois de privation, sa place dans le Bassin de la Villette et le Canal de l’Ourcq pour sa 7e édition ce week-end.

Six épreuves sont prévues cette année : la distance olympique du 10 km qui fait son retour, le 5 km, le 2 km palmes, le 2km, le 1km et le combiné ainsi que la possibilité de faire un relais en équipe. Les participants auront la chance d’être accueillis par le double champion olympique Yannick Agnel parrain de cette étape parisienne.

"Beaucoup de Français ayant été privés de sport depuis plus d’un an et n’ayant pas eu accès aux piscines, l’événement revêt un sens particulier cette année, déclare le double médaillé olympique et organisateur Stephan Caron. Partout dans le monde, les gens se sont réappropriés les espaces naturels pour s’évader, faire leur sport ou tout simplement respirer. La nage eau libre a ainsi attiré de plus en plus d’adeptes, notamment en France."

Inscriptions jusqu’à vendredi minuit : Cliquez ici

