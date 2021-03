La quintuple championne olympique a nagé en 8 min 13 sec 64/100e, et est arrivée devant Leah Smith et Haley Anderson. "Je voulais finir la compétition sur une bonne note, une note positive, et je me suis senti très bien toute la semaine", a dit la nageuse de 23 ans.

Elle l'avait emporté les jours précédents sur trois autres distances de nage libre (200 m, 400 m et 1.500 m), à l'occasion de sa première compétition en un an: de bon augure pour elle à quatre mois des Jeux olympiques de Tokyo.

Simone Manuel a de son côté gagné samedi le 50 m nage libre en 24 sec 70/100, la meilleure performance mondiale en 2021. Elle avait déjà glané auparavant le titre en 100 m nage libre (comme aux JO de Rio).

Chez les messieurs, Ryan Murphy, détenteur du record du monde du 100 m dos, l'a emporté sur cette distance devant Coleman Stewart et le Polonais Kacper Stokowski.

Dans le 200 m quatre nages, c'est Michael Andrew qui a décroché la victoire, devant Abrahm DeVine et Andrew Seliskar. Ryan Lochte, recordman du monde en la matière, a fini cinquième.

