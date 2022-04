Le grand espoir de la natation française Léon Marchand a vécu une journée frustrante au Grand Prix de San Antonio (Texas) jeudi. En effet, il a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année sur 400 m quatre nages, aussitôt invalidée après sa disqualification. Le Toulousain de 19 ans, qui nage à l'université d'Arizona avec Bob Bowman, le mentor de Michael Phelps, a bien cru faire coup triple en une seule course : victoire, MPM et qualification pour les Mondiaux de Budapest (18 juin-3 juillet).

Mais une violation de virage, aux 350 mètres, alors qu'il finissait en nage libre et avait course gagnée donc, est venue gâcher sa performance tonitruante. Il a fini dans un temps de 4'10''38 le meilleur réalisé à ce jour en 2022. Son dauphin Jay Litherland est arrivé plus de neuf secondes plus tard et l'Argentin Joaquin Gonzalez Pinero, s'est classé 3e, à plus de 11 secondes.

Léon Marchand, passé près de son record de France (4'09''65) réalisé aux Championnats de France l'an passé, pensait aussi avoir largement réussi les minima pour les Mondiaux de Budapest. Il peut d'autant plus être déçu, qu'il a failli réaliser ces minima dès les séries du matin, puisqu'il a nagé en 4'17''80, à 32 centièmes du temps requis.

Il lui faudra digérer sa frustration et aller de l'avant. D'autres opportunités attendent celui qui vient de remporter le 200 yards 4 nages (182 m) aux championnats universitaires américains (NCAA), dès vendredi, toujours à San Antonio, sur 200 m brasse et 200 m papillon, puis samedi sur 200 m quatre nages.

