Comme attendu, les séries matinales du 100 m dames ont dessiné une bataille à trois, entre Charlotte Bonnet, Marie Wattel et Béryl Gastaldello. C'est Wattel qui a signé le meilleur chrono, en 53''90, devant Bonnet (53.97) et Gastaldello (54.43), qui a reconnu avoir "accumulé beaucoup de fatigue" pendant les six semaines où elle a nagé pour la ligue privée ISL et avoir "envie de vacances".