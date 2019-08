Initialement prévue en septembre, l'audience du nageur chinois Sun Yang a été reportée au mois d'octobre a annoncé ce mardi le TAS. Un rapport explosif du comité antidopage de la Fédération internationale de natation (Fina) rédigé en janvier a confirmé que le triple champion olympique avait détruit en septembre dernier son propre échantillon de sang avec un marteau lors d'un contrôle inopiné.

La date de l'audience reste à déterminer

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a fait appel devant le TAS après que la Fina a blanchi Sun Yang sur un vice de forme, ce qui a permis au nageur de 27 ans de participer aux récents Mondiaux de Gwangju, en Corée du Sud, où plusieurs nageurs ont manifesté leur mécontentement face à sa présence.

Ainsi l'Australien Mack Horton avait montré ostensiblement sa défiance à l'égard de Sun, sacré champion du monde du 400 m pour la quatrième fois d'affilée, en ne montant pas sur le podium pour recevoir sa médaille d'argent, puis en se tenant à l'écart sur les photos souvenirs.

Le TAS a "tenté d'organiser une audience pour septembre mais en raison de circonstances personnelles imprévues, l'une des parties a dû demander le report de l'audience", a indiqué dans un communiqué le tribunal qui siège à Lausanne."Une nouvelle date d'audience va être fixée dès que possible mais l'audience a peu de chance de se tenir avant la fin octobre", a ajouté le TAS.

Mack HortonGetty Images

Audience publique, une première depuis 1999

Par ailleurs, de façon exceptionnelle, cette audience qui devrait se tenir en Suisse, mais pas nécessairement à Lausanne, sera publique, et ouverte notamment aux médias. Ce n'est que la 2e fois dans l'histoire de ce tribunal du sport créé en 1984 qu'une audience sera ouverte au public. La seule et unique audience publique à ce jour s'est tenue en 1999 et concernait la nageuse irlandaise Michelle Smith De Bruin.

La procédure devant le TAS pourrait potentiellement déboucher sur la suspension à vie de Sun, suspendu trois mois pour dopage en 2014. Les sportifs reconnus coupables de dopage encourent, en effet, une telle sanction en cas de récidive. Aux récents Mondiaux en Corée du Sud, Sun avait estimé ne "pas avoir à subir ce genre d'insultes", alors qu'il a été la cible de protestations sur le podium des Championnats du monde de natation, à cause des soupçons de dopage qui l'entourent.

Triple champion olympique, Sun a porté en juillet à 11 le nombre de titres mondiaux qu'il détient, après une ultime victoire dans le relais 4x200 m. Dans la piscine de Gwangju, la défiance vis-à-vis du nageur chinois s'est exprimée jusque sur les podiums, silencieusement mais avec une grande résonance. Après l'Australien Horton, le Britannique Duncan Scott, troisième ex aequo du 200 m, a lui refusé de lui serrer la main. Tous deux se sont en outre tenus à l'écart sur les photos protocolaires. Leur geste a recueilli un très large soutien parmi les nageurs. Mais cette attitude leur a également valu un avertissement de la Fina, pour "comportement inapproprié".

La fédération internationale a ensuite décidé d'adapter sa réglementation. Une nouvelle clause prévoit ainsi que les concurrents "doivent participer activement au déroulement complet de la compétition, dont les cérémonies protocolaires" et "strictement éviter tout comportement offensant ou inapproprié envers les officiels, les autres concurrents, les membres des équipes et/ou les spectateurs pendant le déroulement complet de la compétition".