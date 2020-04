La Fédération américaine de natation a indiqué que ses compétitions régionales et nationales pourraient respectivement avoir lieu en août et novembre.

La Fédération américaine a annoncé que ses compétitions, à l'arrêt à cause de la pandémie de coronavirus, reprendraient au niveau régional en août et au niveau national début novembre, avec six meetings devant mener aux sélections olympiques de juin 2021. Compte tenu des délais variables pour un retour à l'entraînement dans les bassins, USA Swimming a en outre pris la décision d'annuler des événements nationaux initialement prévus en juillet-août, parmi lesquels notamment les championnats d'été Speedo.

Tokyo 2020 Le couac : la Fédération chinoise sélectionne Sun Yang pour préparer les JO... avant de le retirer 24/04/2020 À 08:42

"Les événements régionaux se tiendront en août, avec l'idée de limiter les déplacements et de favoriser un environnement plus sûr pour les athlètes, les entraîneurs, les officiels et les familles", a déclaré USA Swimming, qui donnera des détails sur les 14 à 16 meetings en question dans les prochaines semaines. Les compétitions nationales préparatoires aux sélections pour les Jeux de Tokyo, à Omaha (Nebraska) du 13 au 20 juin 2021, débuteront elles à l'automne : à Richmond (Virginie) où se tiendra la première étape des US Pro Swim Series du 5 au 8 novembre, suivies par l'US Open du 2 au 5 décembre à Atlanta.

Les quatre autres Pro Series sont prévues du 13 au 16 janvier à Knoxville (Tennessee) du 3 au 6 mars à San Antonio (Texas), du 8 au 11 avril à Mission Viejo (Californie) et du 12 au 15 mai à Indianapolis.

Tokyo 2020 Timmers renonce après le report des JO de Tokyo à 2021 16/04/2020 À 18:39