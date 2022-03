L'expatriation aux Etats-Unis lui réussit plutôt bien. Exilé aux Etats-Unis depuis cette année, le jeune nageur français Léon Marchand, âgé de tout juste 19 ans, a fait très forte impression la nuit dernière à Atlanta. Le nageur tricolore s'est adjugé le titre sur 200 yards (182 mètres) 4 nages en signant un temps référence en NCAA (1'37''69), puisqu'il a effacé des tablettes le record précédent (1'38''13), d'un certain Caeleb Dressel.

En dehors de cette marque qui devance celle du septuple champion olympique, l'élève du renommé Bob Bowman, ancien entraîneur de Michael Phelps et Yannick Agnel notamment, qui dispute les Championnats universitaires américains avec Arizona State, avait déjà signé un temps de référence début mars, en signant le 2e meilleur temps universitaire sur 400 yards 4 nages. Il participera dans quelques jours au Grand Prix de San Antonio (du 30 mars au 2 avril), où il tentera de se qualifier pour les Mondiaux de Budapest, en juin.

A Tokyo l'été dernier, Léon Marchand, recordman de France du 400m 4 nages et champion de France du 200m papillon en 2019, n'avait pu faire mieux qu'une sixième place sur le 400m 4 nages , sans réussir à se qualifier pour les finales du 200m papillon et du 200m 4 nages. A Paris en 2024, ses ambitions seront à n'en pas douter bien plus élevées.