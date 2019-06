Malgré une douleur à l'épaule, Charlotte Bonnet a montré sa grande forme lors de l'Open de France. La Française s'est imposée sur 200m en 1'57"84 mercredi. Un chrono intéressant à un mois des Mondiaux à Gwangju, en Corée du Sud. "C'est rassurant, j'arrive à faire une bonne première partie de course, c'est sûr qu'il m'en manque un peu vers la fin, surtout dans le dernier 50m où, clairement, sur les bras, je n'ai pas ce qu'il faut pour relancer, mais c'est un bon 200m, j'ai déjà fait des 200m bien moins bons que celui-là dans des conditions meilleures", explique la championne d'Europe en titre de la distance, qui découvre ce que c'est d'être blessée.

" Je me suis dit : 'Est-ce que ça va impacter ma fin de saison ?', mais en fait, ça va "

"Ça fait huit ans que je suis en équipe de France, et je n'ai jamais eu de problème, vraiment jamais rien. Là, ça m'arrive d'un coup, c'est un peu douloureux, un peu long, forcément, tout ça m'a fait me poser des questions, je me suis dit : 'Est-ce que ça va impacter ma fin de saison ?', mais en fait, ça va", développe la Niçoise de 24 ans, déjà victorieuse du 100m (54"17) la veille. "Ça évolue positivement de jour en jour, ça tire un peu à l'échauffement et en récupération, mais en course, avec l'adrénaline, je ne le sens pas trop", complète-t-elle.

Détenteur de la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 m papillon (50.85, record de France) et vainqueur de la course dans un excellent chrono (51"44) mardi, Mehdy Metella (26 ans) a également remporté le 100 m, ex æquo avec le Brésilien Marcelo Chierighini, en 48"83.

De quoi "donner le sourire" au médaillé de bronze mondial 2017 de la course reine, qui replongera une dernière fois en compétition avant les Championnats du monde estivaux, dès cette fin de semaine à Rome. Là où Florent Manaudou, champion olympique 2012 et vice-champion olympique 2016 du 50 m, fera son grand retour vendredi, trois mois après avoir annoncé sa décision de renouer avec la natation et dix semaines après avoir repris l'entraînement.