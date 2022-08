Natation

Power of Sport - Jane Asher, l'incroyable carrière

Notre émission The Power of Sport est revenu sur la vie et la carrière de Jane Asher, 95 ans. Elle a remporté plus de trente titres en Championnat du monde des maîtres à partir des années 80. Voici son portrait. The Power of Sport est à retrouver tous les mercredis sur Eurosport 1.

00:03:58, il y a une heure