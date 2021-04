Katie Ledecky, 24 ans, vise cinq médailles d'or lors de ces JO reprogrammés du 23 juillet au 8 août en raison de la pandémie de coronavirus. Elle espère en effet concourir sur 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m nage libre et au relais 4x200 m libre. Ce programme ambitieux implique qu'elle double ses efforts pour les épreuves qualificatives et les finales du 200 m et du 1.500 m, qui se dérouleront le même jour.

Profiter de cette opportunité

"C'est un défi pour moi, mais c'est un défi pour lequel je m'entraîne", a déclaré Ledecky lors de la visioconférence de presse du Comité olympique et paralympique américain. Le 1.500 m nage libre féminin sera introduit aux Jeux olympiques pour la première fois à Tokyo, et la détentrice du record du monde de la distance (mais aussi du 400 m et du 800 m) veut être la première à remporter l'or. "Il y a eu tellement de grandes nageuses américaines sur cette distance, qui n'ont pas eu cette opportunité auparavant", a rappelé Ledecky. "Je veux donc profiter de cette opportunité et vraiment nous faire commencer sur une bonne note. C'est l'une de mes courses préférées."

Confinement oblige, elle a passé une grande partie de l'année dernière en Californie où pendant trois mois elle s'est contentée de nager dans une piscine de jardin et de soulever des poids chez elle, alors que les installations de l'université de Stanford étaient fermées en raison de la pandémie. Ledecky, qui n'a pu voir les autres membres de sa famille depuis plus d'un an, a assuré que "ces 14 derniers mois ont été très motivants. Je n'aime pas utiliser le mot sacrifice car j'ai la chance de faire ce que je fais et je ne vois rien de tout cela comme un sacrifice. Mais les défis que les sportifs olympiques et paralympiques ont dû relever - le report des Jeux, les difficultés pour s'entraîner...- ont ajouté de la pression". "Une fois là-bas, nous voudrons vraiment montrer au monde tout le travail que nous avons accompli", a-t-elle conclu.

