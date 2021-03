"Je ne m'étais pas fixée trop d'objectifs pour cette première course et je me disais que la faire serait une étape décisive dans ma trajectoire pour revenir à la compétition pour de bon, donc j'ai hâte de vivre le reste de la semaine", a commenté Ledecky après sa course. La détentrice du record du monde sur 1.500 m (15'20''48) est l'immense favorite aux Jeux de Tokyo où la distance est pour la première fois au programme chez les femmes.