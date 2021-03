Le jeune nageur français Mewen Tomac a réussi sur 100 m dos, vendredi à Marseille, le temps demandé pour prétendre à un billet pour les Jeux de Tokyo dès l'issue de la première phase de qualification olympique, qui se termine ce dimanche. Sa qualification n'est pas tout à fait actée pour autant : elle ne le sera que s'il n'est pas dépassé en termes chronométriques par un autre nageur français en finale en début de soirée.

Le nageur de 19 ans a dominé les séries du 100 m dos en 53 sec 10, mieux que les 53 sec 34 fixées par l'encadrement tricolore. Mieux également - près de deux dixièmes - que son record personnel jusque-là (53.29). Yohann Ndoye Brouard a lui aussi nagé sous le minimum olympique, en 53 sec 21, mais une seule place qualificative par course est en jeu dans cette première phase.

Ouverte depuis le 10 décembre, la première fenêtre de qualification olympique imaginée par la natation bleue se referme formellement dimanche soir. Dans un second temps, les derniers sésames pour Tokyo seront distribués aux Championnats de France 2021, mi-juin à Chartres, selon des minima moins relevés, et dans la limite de deux qualifiés par course.

