Une véritable démonstration de force et un exploit inédit. C'est le résumé de la journée de mercredi pour Katie Ledecky sur les sélections olympiques américaines. Un peu plus d'une heure après avoir dominé le 200 m libre, elle est revenue dans le bassin pour gagner le 1500 m en 15 minutes 40 secondes et 50 centièmes, réduisant de cinq centièmes de seconde sa meilleure performance de l'année. Personne jusqu'ici, ne s'était imposé sur les deux distances le même jour.

"Je pense que je l'ai bien géré", s'est réjouie Ledecky. "Je me suis occupée de mes affaires, j'étais contente de la façon dont je me sentais sur mon 1500m", a raconté la nageuse de 24 ans. Ledecky a lancé sa nuit en remportant le 200 m nage libre après son succès dans le 400 m nage libre remporté lundi, se donnant ainsi une chance de défendre deux des quatre titres décrochés à Rio de Janeiro en 2016. Elle y avait également glané la médaille d'or sur 800 m et 4 x 200 m nage libre.

C'est la championne olympique de 2012 Allison Schmitt qui l'accompagnera au Japon dans la compétition du 200 m. Schmitt, félicitée par son ami Michael Phelps, est ainsi devenue la cinquième nageuse américaine à se qualifier pour quatre Jeux olympiques, après Jill Sterkel, Dara Torres, Jenny Thompson et Amanda Beard.

Dressel brille sur 100 m

La tâche s'annonce ardue pour Ledecky, qui vise l'Or sur 200 m, 400 m, 800 m et 1 500 m nage libre à Tokyo, cette dernière distance n'ayant été ajoutée au programme olympique pour les femmes que cette année. "Nous écrivons l'histoire ce soir et nous le ferons encore à Tokyo", a lancé la native de Washington, qui s'est attaquée deux fois au doublé 200 m - 1500 m aux Championnats du monde, remportant l'or sur les deux distances en 2015 puis l'argent sur 200m et l'or sur 1 500m en 2017.

Du côté des hommes, Caeleb Dressel s'est qualifié pour la finale du 100 m nage libre après avoir réalisé le meilleur temps des demi-finales. Double champion du monde en titre sur cette distance, l'icône de la natation américaine masculine depuis la retraite de Michael Phelps n'a en revanche pas participé aux demi-finales du 200 m, qui ne fait pas partie de ses objectifs à Tokyo.

