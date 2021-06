Championne olympique sur 100 m libre à Rio en 2016, Manuel a été éliminée dès les séries sur cette distance, jeudi, échouant à se qualifier pour cette épreuve. Retenant ses larmes, elle a expliqué avoir manqué trois semaines d'entraînement en mars et avril, après avoir appris qu'elle souffrait du syndrome de surentraînement, dont les symptômes vont d'accélérations de la fréquence cardiaque à l'insomnie, en passant par la dépression, l'anxiété et la fatigue.

Trois jours plus tard, la nageuse de 24 ans a su trouver les ressources mentales pour se relancer, en remportant le 50 m libre en 24,29 secondes. Elle a devancé d'un centième de seconde Abbey Weitzeil, qui s'était imposée en son absence dans la finale du 100 m libre. "Ce 50m a peut-être été le plus long de ma vie", a déclaré Manuel, qui a encore retenu ses larmes, de joie cette fois, en voyant son nom en haut du tableau d'affichage, avant d'être enlacée par sa dauphine du jour et de sortir du bassin sous une ovation.

Adrian rate son pari

Manuel, qui a été la première nageuse noire à remporter l'or olympique en natation individuelle, a expliqué, outre sa maladie, avoir vécue une année 2020 difficile, marquée par la mort de George Floyd étouffé par le genou d'un policier blanc à Minneapolis. Mais "être de retour dans l'équipe et avoir une autre opportunité de nager pour Team USA est vraiment une bénédiction. J'espère que je pourrai gagner une médaille", a-t-elle dit. Caeleb Dressel, nouveau visage conquérant de la natation américaine depuis la retraite de Michael Phelps, a lui encore confirmé qu'il sera une des stars, sinon LA star des bassins à Tokyo.

Après avoir déjà obtenu son visa sur le 100 m libre et le 100 m papillon dans la semaine, il est allé retirer celui du 50 m libre, égalant son record national (21,04 secondes). Outre ces trois épreuves pour lesquelles il sera le grandissime favori, il devrait s'aligner dans quatre relais au Japon. Derrière lui, Michael Andrew a terminé deuxième en 21.48 pour s'offrir un billet pour une troisième épreuve individuelle, après le 100 m brasse et le 200 m quatre nages. Nathan Adrian, qui a remporté cinq médailles d'or olympiques, dont le 100 m libre aux Jeux de Londres en 2012, a lui terminé troisième en 21.73. Agé de 32 ans, il échoue à participer à une quatrième olympiade après un traitement pour un cancer des testicules diagnostiqué en 2019.

La dernière finale du jour et de ces sélections a vu Bobby Finke remporter le 1.500 m nage libre masculin en 14 min 46 sec 06/100, soit le quatrième meilleur chrono de l'année.

