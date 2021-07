Christine Caron a beau avoir seulement 16 ans lorsque débutent les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, la Française est déjà l'une des meilleures nageuses de la planète avec son record du monde du 100 m dos.

"Je survolais tellement la natation européenne, mais en allant à Tokyo, je suis entrée dans un autre monde, la natation française à l'époque, c'était l'âge de pierre, rien à voir à ce qui se faisait en Australie et aux USA (...) On était vraiment en retard", se souvient "Kiki", son surnom pour encore beaucoup de Français.

En finale du 100 m dos, elle fait la course en tête, avant d'être devancée de justesse par l'Américaine Cathy Ferguson et de devoir se contenter de l'argent, devant une autre Américaine. "La finale olympique, c'est la première fois que je faisais une compétition où je me 'vidais' complétement, j'apprenais encore, mais je n'ai aucun regret de ne pas avoir gagné l'or, aucune amertume", insiste Caron qui deviendra en 1968 la première Française porte-drapeau dans l'histoire olympique.

Cathy Ferguson et Christine Caron après leur finale en 1964. Crédit: Getty Images

On a dû me cacher dans les cuisines

Une fois sa compétition terminée, "la petite gamine aux yeux écarquillés" passe quelques soirées à profiter de la discothèque du Village olympique, visite le Japon et a bien failli créér un incident... diplomatique. "Je me dépêchais pour assister à une des courses de Bob Hayes (champion olympique du 100 m, NDLR) et je me suis retrouvé dans la loge de l'empereur du Japon et des malabars m'ont aussitôt sauté dessus, l'ambassadeur de France a dû intervenir", sourit-elle.

A son retour de Tokyo, "Kiki" est attendue par une foule compacte à l'aéroport d'Orly : "On a dû me cacher dans les cuisines". "J'étais la petite fille de Français moyens qui partait à l'étranger et qui était toujours à la mode, je suis devenue la première sportive 'people'", se souvient-elle, sans nostalgie.

Des JO sans spectateurs comme ceux à venir de Tokyo, très peu pour elle : "Ce n'est pas des Jeux ça, quelle tristesse ! Les Jeux, c'est une fête", insiste celle qui à 73 ans nage encore trois fois par semaine.

Christine Caron, Tokyo 1964. Crédit: Getty Images

