Ligne 1 : Nandor Nemeth

Pays : Hongrie

Age : 21 ans

Record personnel : 47"81

Record 2021 : 47"81

Séries : 48"03

Demi-finales : 47"81

Même s'il est encore jeune, Nandor Nemeth possède une expérience non négligeable du très haut niveau. On a vu le Hongrois en finale des Championnats d'Europe 2018 et 2020 et des Championnats du monde 2019. Il conserve donc ses bonnes habitudes, mais "Nandi", premier Hongrois en finale du 100 libre depuis 1964, n'a encore jamais connu les joies d'un podium international.

Malgré tout, c'est un athlète encore en pleine progression. Il a d'ailleurs battu son record personnel en demi-finale en nageant en 47"81, trois centièmes en-dessous de sa précédente meilleure marque. Nemeth avait annoncé qu'il devrait nager plus vite que jamais pour entrer en finale. Il l'a fait. Pour rêver du podium, il devra sans doute en faire de même jeudi. "Mon objectif est atteint, a-t-il dit. En finale, je vais pouvoir me libérer complètement."

Nandor Nemeth Crédit: Getty Images

Ligne 2 : David Popovici

Pays : Roumanie

Age : 16 ans

Record personnel : 47"30

Record 2021 : 47"30

Séries : 48"03

Demi-finales : 47"72

De Popov à Popovici ? Roi du sprint mondial à la fin des années 90, le Russe a peut-être trouvé un futur héritier avec son presque homonyme, David Popovici. Le Roumain, pas encore 17 ans, a tout d'un futur grand. A moins qu'il ne soit déjà prêt à incarner le présent. Le prodige de Bucarest a posé une petite bombe dans les bassins en battant le record du monde juniors en 47"30, le 8 juillet dernier, lors des Championnats d'Europe juniors à Rome. Un tel chrono pourrait bien lui valoir un podium jeudi à Tokyo.

Un peu à l'instar d'un Kyle Chalmers, Popovici est un nageur qui construit sa course dans le deuxième 50. En demi-finale, il a ainsi viré plutôt lentement (23"28), mais a nagé 24 centièmes plus vite que Caeleb Dressel sur le retour. Sa faculté à enchaîner les courses bien en-dessous de 48 secondes impressionne compte tenu de son jeune âge. Et il sait visiblement gérer le stress inhérent à une finale olympique : mardi, il a pris la 4e place du 200m nage libre, à seulement deux centièmes du podium.

David Popovici Crédit: facebook

Ligne 3 : Alessandro Miressi

Pays : Italie

Age : 22 ans

Record personnel : 47"45

Record 2021 : 47"45

Séries : 47"83

Demi-finales : 47"52

L'Italie a perdu Thomas Ceccon, mais elle compte plus que jamais sur Alessandro Miressi. Meilleur temps des séries en 47"71, Ceccon a coincé en demi-finales, terminant à une très décevante 7e place de sa course en 48"05. Miressi, en revanche, a mis le turbo. Le Turinois a signé le 3e meilleur temps des demies, à distance respectable du duo Kolesnikov – Dressel, mais à sept centièmes seulement de son record personnel établi au mois de mai (47"52 contre 47"45).

Déjà médaillé (en argent) sur le relais dimanche, Miressi peut signer un exploit historique pour la natation italienne, qui n'a encore jamais obtenu la moindre médaille depuis le début de l'ère moderne en 1896 sur le 100m nage libre. "Je peux jouer une médaille, a-t-il lancé après sa demie, mercredi. Je commence à ressentir de la fatigue mais si je reste concentré et que je ne me laisse pas influencer par ce qui se passe autour de moi, le podium est possible."

Alessandro Miressi Crédit: Getty Images

Ligne 4 : Kliment Kolesnikov

Pays : Russie (R.O.C)

Age : 21 ans

Record personnel : 47"11

Record 2021 : 47"11

Séries : 47"73

Demi-finales : 47"11

Le spécialiste du dos (il a déjà remporté l'argent sur le 100m dos mardi) va-t-il devenir le roi de la nage libre ? Sur le papier, le Russe, qui concourt sous bannière neutre à la suite du vaste scandale de dopage russe, incarne sans doute la principale menace pour Caeleb Dressel. Mercredi, en 47"11, il a signé non seulement le meilleur chrono des demi-finales, mais aussi celui de la saison, sans parler du record d'Europe d'Alain Bernard qu'il a fait tomber pour un petit centième.

"Ça va être une énorme bataille, a-t-il prévenu. J'ai l'impression que tout le monde nage à son meilleur niveau. Tout le monde était en-dessous de 48 en demi-finales. Chalmers a gagné l'or à Rio en 47"50 (47"58 exactement, NDLR) et maintenant, un tel chrono te donne juste la 5e ou la 6e place. C'est dire si le 100m a fait un bond en avant en cinq ans." Kolesnikov a impressionné, mais il partage désormais la pancarte avec Dressel. Est-ce vraiment une bonne chose pour lui avant cette finale ?

Kliment Kolesnikov Crédit: Getty Images

Ligne 5 : Caeleb Dressel

Pays : Etats-Unis

Age : 24 ans

Record personnel : 46"91

Record 2021 : 47"23

Séries : 47"73

Demi-finales : 47"23

La grande star de la natation mondiale depuis le départ de Michael Phelps. Mais est-il pour autant le grand favori de cette finale du 100m ? Oui... et non. Intrinsèquement, Caeleb Dressel reste sans doute le plus fort, mais il fait face à un programme herculéen à Tokyo, où il s'est fixé un objectif très élevé : six médailles d'or.

Après les demi-finales, il a lui-même résumé la densité remarquable du plateau : "Pour moi, tout le monde est dangereux. Je vais me méfier de tous les autres, de la ligne 1 à la ligne 8." Seul nageur à moins de 47 secondes en carrière, l'Américain pourrait avoir besoin de s'approcher de sa meilleure marque s'il veut décrocher son premier titre olympique en individuel. Il a reçu le message de Kolesnikov : s'il veut l'or, il devra être à son meilleur niveau.

Caeleb Dressel (États-Unis) Crédit: Getty Images

Ligne 6 : Sunwoo Hwang

Pays : Corée du Sud

Age : 18 ans

Record personnel : 47"56

Record 2021 : 47"56

Séries : 47"97

Demi-finales : 47"56

On parle beaucoup, et à juste titre, de David Popovici, mais Sunwoo Hwang est l'autre nouveau phénomène du sprint mondial. A 18 ans, pour sa première grande compétition internationale, il était lui aussi en finale du 200m nage libre (7e place) à l'instar du Roumain. Mais c'est bien sur la double longueur de bassin qu'il possède les meilleures chances de podium.

Lors des demi-finales, le Sud-Coréen a sorti la meilleure course de sa jeune carrière, en établissant en 47"56 un nouveau record d'Asie, qui datait de 2014. Ce n'est pas une progression mais une explosion qu'il connaît dans ces Jeux. La veille, en séries, il avait déjà battu le record national en 47"97. 24 heures plus tard, il l'a donc descendu de plus de quatre dixièmes. Avec le 4e meilleur temps de ces demies, à quatre centièmes seulement de Miressi, Hwang, qui était un des deux porte-drapeaux de son pays lors de la cérémonie d'ouverture, est clairement un candidat au podium.

Sunwoo Hwang Crédit: Getty Images

Ligne 7 : Kyle Chalmers

Pays : Australie

Age : 23 ans

Record personnel : 47"08

Record 2021 : 47"77

Séries : 47"77

Demi-finales : 47"80

Le tenant du titre. Kyle Chalmers va tenter de signer un exploit peu commun. Seuls quatre nageurs ont réussi à conserver leur titre sur 100m : Duke Kahanamoku (1912 – 1920), Johnny Weissmuller (1924 – 1928), Alexander Popov (1992 – 1996) et Pieter Van den Hoogenband (2000 – 2004). L'Australien a caché son jeu en séries et en demi-finales, mais il a tout de même signé ses deux meilleurs temps de la saison.

Cette année, Chalmers a expliqué avoir travaillé les aspects techniques du 100m. "Je voulais améliorer mon départ et mon virage, expliquait-il à Eurosport au printemps. Je sais que ma vitesse pure est ma grande force. Le temps de réaction, le virage, tout ça est primordial, une finale olympique se joue sur des détails." Sa grande force, c'est le retour. Si Chalmers parvient à garder le contact sur la première longueur de bassin, il sera dans le coup, a minima, pour le podium.

Kyle Chalmers Crédit: Getty Images

Ligne 8 : Maxime Grousset

Pays : France

Age : 22 ans

Record personnel : 47"52

Record 2021 : 47"52

Séries : 48"25

Demi-finales : 47"82

Absente de la finale de Rio en 2016, la France retrouve sa place dans le grand huit de l'épreuve-reine des Jeux grâce à Maxime Grousset. A 22 ans, le Néo-Calédonien a avancé à pas de géants ces derniers mois, et sa place de finaliste constitue d'ores et déjà une réussite pour lui. Cette mission accomplie, il va devoir lâcher les chevaux s'il veut avoir une chance d'accrocher le podium.

Il entre en finale avec le huitième temps des demies, mais à trois dixièmes seulement du troisième chrono. Tout semble donc possible, à condition de virer aux 50m au moins aussi vite que mercredi (22"81). En séries, Grousset était parti trop lentement (23"23) et cela avait failli lui coûter cher. Quoi qu'il arrive, le Français, isolé au couloir 8, devra prendre des risques sur la première longueur.

Maxime Grousset Crédit: Getty Images

