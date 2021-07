La course contre la montre est encore loin d'être gagnée pour Sarah Sjöström. Cinq mois après sa fracture au coude et à deux semaines du début des Jeux olympiques (23 juillet-8 août), la nageuse suédois, championne olympique en titre du 100 m papillon, reste incertaine pour défendre son titre à Tokyo, a-t-elle annoncé dimanche. "Mes principales épreuves seront les 50 et 100 mètres nage libre, et je suis sur la liste de départ pour le 100 mètres papillon (...), je prendrai ensuite une décision", a déclaré Sjöström dans un entretien à l'AFP.

Incertaine pour l'épreuve après sa fracture du coude droit en février, la nageuse de 27 ans explique que le papillon est la nage qui lui a pris le plus de temps à réapprendre. "J'étais beaucoup plus forte dans mon bras gauche, il a fallu du temps pour retrouver la coordination entre les deux bras", détaille-t-elle. "Je peux nager le papillon maintenant, je ne suis juste pas sûre d'être prête à concourir pour le papillon aux Jeux olympiques". Toutefois, se rassure-t-elle, "il me reste encore un peu moins de deux semaines avant de pouvoir commencer la compétition et je sais, d'après ce que j'ai appris avec cette blessure, que deux semaines c'est beaucoup de temps pour moi".

Sarah Sjöström à nouveau sacrée sur 100m papillon aux Mondiaux de Budapest Crédit: Getty Images

Tokyo 2020 Pour Ledecky, pas de public, pas de problème : "Ces JO restent quelque chose de merveilleux" 09/07/2021 À 09:36

Problème d'asymétrie

Sjöström était tombée lors d'une promenade dans un Stockholm enneigé, quelques heures après une compétition d'entraînement et s'était fait opérer. Elle avait ensuite expliqué en mai à la radio suédoise avoir perdu près de quatre centimètres de masse musculaire autour de son bras cassé, causant un problème "d'asymétrie".

Quant aux 50 et 100 mètres nage libre, la reine des bassins est plus confiante: "Je suis très heureuse des résultats que j'ai obtenus dans les épreuves de nage libre (en juin, ndlr) et je pense que je peux franchir une nouvelle étape lorsque j'arriverai aux Jeux olympiques", explique-t-elle à l'AFP. La Suédoise détient quatre records du monde en grand bassin (50 et 100 m nage libre, 50 et 100 m papillon). A Rio, en 2016, elle avait remporté trois médailles, l'or du 100 m papillon, l'argent du 200 m libre et le bronze du 100 m libre. Elle affiche aussi à son palmarès huit titres mondiaux en grand bassin, dont trois conquis en 2017 à Budapest (50 m libre, 50 et 100 m papillon).

Tokyo 2020 He Zi, une médaille et une demande en mariage 24/06/2021 À 10:07