La Chinoise Zhang Yufei a été sacrée championne olympique du 200 m papillon, devant les deux Américaines Regan Smith et Hali Flickinger, jeudi aux Jeux olympiques de Tokyo. Zhang Yufei s'est imposée en 2 minutes 03 secondes et 86 centièmes avec plus d'une seconde d'avance sur ses plus proches adversaires, les Américaines Regan Smith (2'05''30) et Hali Flickinger (2'05"65).

Zhang Yufei, 23 ans, médaillée d'argent lundi sur 100 mètres papillon est connue pour sa capacité à enchaîner les efforts. Elle avait ramené le bronze du 200 mètres papillon des Mondiaux 2015 à Kazan, 40 minutes avant de replonger pour le bronze du 4x200 mètres.

Zhang permet aux Chinoises de reprendre leur main-mise sur le 200 mètres papillon, après le sacre de Zige Liu aux JO 2008 de Pékin et celui de Liuyang Jiao en 2012 à Londres. A l'inverse, les Américaines n'ont plus gagné de titre olympique sur cette distance depuis l'or de Misty Hyman aux JO 2000 de Sydney.

