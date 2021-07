L'Américain Robert Finke, 21 ans, a déjoué les pronostics en remportant jeudi le 800 mètres nage libre des JO de Tokyo, devenant le premier champion olympique de cette nouvelle épreuve.

Egalement engagé sur 1 500 m, Finke s'est imposé en 7 minutes, 41 secondes et 87 centièmes, dominant in extremis le champion du monde italien Gregorio Paltrinieri (7'42''11), qui avait fait toute la course en tête, et l'Ukrainien Mykhallo Romanchuk (7'42''33). Il s'agit de la douzième médaille d'or glanée dans cette olympiade par les États-Unis.

Paltrinieri, en tête des bilans 2021 et champion olympique du 1 500 mètres aux JO 2016 de Rio, était très bien parti et menait encore aux 700 mètres, dans son style tout en force de spécialiste de l'eau libre. Mais l'Italien, diminué par une mononucléose au début de l'été, a vu la meute de ses poursuivants le reprendre dans la dernière longueur, pour un finish au couteau digne d'un sprint. Sensation du 400 mètres, qu'il a remporté dimanche à la surprise générale, le jeune Tunisien Ahmed Hafnaoui avait dit viser un doublé sur 800 mètres, mais a été éliminé mardi soir avec le 10e chrono.

