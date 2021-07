La grande explication a bien eu lieu. Mais pas forcément avec les protagonistes que l'on attendait. La finale olympique du 200m nage libre dames a été magnifique avec une dernière longueur palpitante. Et c'est encore Ariarne Titmus qui a marqué les esprits. Déjà sacrée championne olympique du 400m où il a détrôné l'Américaine Katie Ledecky, la jeune Australienne de 20 ans a signé un dernier 50 mètre de folie pour refaire son retard et signer un doublé.

Ce n'est cependant pas avec Katie Ledecky qu'elle a dû lutter. L'Américaine, attendue comme l'une des reines de Tokyo où elle visait une moisson gargantuesque (cinq nouvelles médailles d'or sur 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m et 4x200 m), a manqué son rendez-vous sur ce 200m. La quintuple championne olympique et tenante du titre sur la distance a échoué à une décevante cinquième place. Loin du podium et de l'explication finale entre Ariarne Titmus et Siobhan Bernadette Haughey.

Tokyo 2020 Grousset sera bien en finale du 100m, Kolesnikov défie Dressel IL Y A UNE HEURE

Pellegrini 7e pour sa dernière danse

Ariarne Titmus n'était que troisième au dernier virage. Mais elle a ensuite accéléré sur le dernier 50m pour dépasser la Hongkongaise Siobhan Bernadette Haughey - qui signe un nouveau record d'Asie (1'53''92) - et la Chinoise Junxuan Yang. Un sérieux coup d'accélérateur qui lui permet d'établir un nouveau record olympique (1'53''50) et d'aller chercher surtout l'or devant la Siobhan Bernadette Haughey et la Canadienne Penny Oleksiak. La native de la Tasmanie, installée à Brisbane, repartira jeudi soir à l'assaut du 800 m, distance sur laquelle Ledecky apparaît encore bien supérieure.

Si Katie Ledecky n'a pas été à la hauteur des espérances, une autre star de la natation n'est pas parvenue à s'approcher d'un dernier podium. Mais ce n'est pas forcément une surprise pour Federica Pellegrini, recordwoman du monde et championne olympique de Pékin. L'Italienne de 32 ans, qui est devenue la première nageuse à disputer une cinquième finale olympique sur la même distance après les précédents de 2004 (argent), 2008 (or), 2012 (5e) et 2016 (4e), a terminé à la 7e place pour sa dernière danse sur sa distance de prédilection.

Tokyo 2020 Grousset verra les demi-finales du 100m nage libre, pas Metella IL Y A 16 HEURES