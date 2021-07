Quel est votre sentiment après cette non-qualification pour la finale ?

C.B. : "De la déception forcément. Je savais que rentrer en finale serait compliqué parce que j'ai eu une année super compliquée, que toute l'année, que je sois préparée ou pas, j'ai fait les mêmes temps, dans les mêmes eaux. Mais ça me rend triste et ça me déçoit de ne pas accéder à cette finale parce que c'était accessible. C'est un mélange de mental et de physique qui n'ont pas été à la hauteur de ce que j'espérais. Je vais essayer de me remobiliser pour le reste de mes courses, le 100 m et le 4x200 m. Mais c'était vraiment aujourd'hui que ça me tenait à coeur de rentrer en finale."

Tokyo 2020 17 ans et venue d'Alaska : la sensation Jacoby IL Y A 5 HEURES

Avez-vous malgré tout pris du plaisir à l'entraînement et en compétition cette saison ?

C.B. : "Ça a été vraiment très compliqué. Quand ça ne répond pas dans l'eau et en compétition, c'est dur d'avoir le sourire. A chaque fois, j'essayais de remettre des choses en place, de trouver des solutions, mais ça ne répondait pas forcément. J'étais déjà super contente de me qualifier pour les Jeux, et c'est là que je me dis qu'il y a peut-être un souci: ça devrait être quelque chose de super simple à mon niveau, en ayant été triple championne d'Europe. Mais ça ne l'a pas été. J'ai été dans le doute toute l'année. Toute l'année. Je pense qu'il n'y a pas eu une journée où ça a été facile, où j'ai pu ressortir d'un entraînement avec le sourire. Vivre ça l'année des Jeux, c'est vraiment dur. J'espère que ce ne sera pas mes derniers, que j'irai à Paris pour ne pas finir là-dessus."

Charlotte Bonnet of France competes in women s 200m freestyle swimming semifinal during day 4 of the Tokyo 2020 Olympic Games, Olympische Spiele, Olympia, OS on July 27, 2021 in Tokyo. Crédit: Imago

De quoi avez-vous envie aujourd'hui ?

C.B. : "J'ai vraiment besoin de vacances, d'un break pour me poser les bonnes questions, savoir ce dont j'ai vraiment envie, où je veux aller et comment je veux le faire. Parce que ça a été deux années très, très longues et compliquées. J'ai 26 ans, forcément je n'ai pas les mêmes attentes que quand j'en avais 15. J'ai besoin de mettre les choses à plat et de me retrouver pour savoir ce que j'ai envie de faire."

Vous interrogez-vous sur le fait de continuer à nager ou plutôt sur votre environnement d'entraînement ?

C.B. : "Je pense que c'est un peu de tout, mais c'est difficile de répondre à cette question parce que j'évite de me la poser, parce que je veux rester concentrée à fond sur mes Jeux. Et finir de la plus belle des manières possible."

Parleriez-vous de fin de cycle ?

C.B. : "Je ne sais pas. Ce n'est pas que je ne veux pas répondre ou rester vague, c'est juste que je n'ai pas envie de tirer de conclusions maintenant, après un 200 m décevant. Mais c'est compliqué. Je ne trouve pas forcément de solutions ou de réponses à mes questions. En fait, j'aimerais bien juste retrouver mon niveau d'il y a trois, quatre ans, ça me paraît tellement loin aujourd'hui..."

Tokyo 2020 Murphy et Kolesnikov surpris : c'est Rylov qui s'offre l'or et fait tomber le record de Lacourt IL Y A 6 HEURES