Tokyo 2020

Impérial en crawl, supersonique en papillon, l'Américain Caeleb Dressel a bouclé dimanche ses JO de Tokyo sur ses quatrième et cinquième titres, rehaussant d'une aura olympique son règne sur la natation mondiale. "Je suis fier de moi, j'ai accompli ce que mon potentiel me permettait d'envisager lors de ces Jeux et c'était vraiment sympa de concourir, tout simplement", a commenté le Floridien, aussi étincelant dans les bassins que flegmatique en dehors.

Ouvrant le bal sur 50m nage libre, le sprinter de 24 ans n'a guère paru émoussé par son copieux programme de la semaine, avec l'or du 4x100m lundi, du 100m nage libre jeudi puis du 100m papillon samedi. En 21"07, nouveau record olympique, il a déroulé sa partition habituelle : départ canon, sortie de coulée nettement en tête et adversaires relégués à une demi-seconde, soit un gouffre sur l'aller simple.

Derrière lui, le Français Florent Manaudou s'est contenté de l'argent (21"55) - si heureux de ce retour réussi après l'or de 2012, l'argent de 2016 et deux ans et demi de pause -, et le Brésilien Bruno Fratus (21"57) a pris le bronze.

Une poignée de centièmes et une touche historique : l’incroyable finish de Manaudou

L'ombre de Phelps

Mais la matinée ne faisait que commencer pour Dressel, frustré la veille par son seul accroc des Jeux : la cinquième place des Américains sur 4x100 m quatre nages mixte, sans qu'il ait pu les ramener vers le podium. Alors il a sorti une merveille de papillon - 49"03 lancés, contre un record du monde en 49"45 la veille - pour remettre aux commandes le quatuor américain sur 4x100 quatre nages, troisième lorsqu'il a attaqué son relais.

Grâce à leur star, les Américains ont préservé leur suprématie sur cette épreuve, si emblématique de la force collective d'une sélection : le seul titre qui leur a échappé remonte aux JO 1980 de Moscou, boycottés par les Etats-Unis.

Pour Dressel, cette passe de cinq - dont trois titres individuels, après s'être contenté à Rio d'une sixième place sur 100m - assoit un peu plus sa domination sur le sprint, avec treize couronnes de champion du monde depuis 2017. Le Floridien a su résister à la pression, lui qui porte les espoirs de la natation américaine sur ses épaules depuis la retraite du légendaire Michael Phelps, 23 fois champion olympique entre 2004 et 2016.

Un record du monde comme point d'exclamation : Dressel s'offre son 5e titre avec le 4x100 4 nages

McKeon, nouvelle star

Moins attendue, l'Australienne Emma McKeon a engrangé deux nouvelles médailles d'or dimanche en dominant le 50m nage libre puis le 4x100 m quatre nages, après avoir empoché celles du 4x100 m nage libre dimanche puis du 100 m libre jeudi. Souvent placée et jamais gagnante en tournoi international, la nageuse de Wollongong devient même la plus médaillée en une seule édition des JO, en y ajoutant ses troisièmes places sur 100 m papillon, 4x200 m et 4x100 m quatre nages mixte.

"C'est surréaliste. Je découvre ces statistiques et quand je vois les athlètes qui m'ont précédée, je suis très impressionnée par ce qu'elles ont fait", a commenté la nouvelle reine du sprint.

Alors que les Australiennes attendaient depuis 2008 un titre individuel en natation, le doublé 50-100 m d'Emma McKeon s'ajoute à celui des jeunes Kaylee McKeown (100 m dos, 200 m dos) et Ariarne Titmus (200 m, 400 m), 20 ans toutes les deux. Sur 1.500m, le jeune Américain Robert Finke, 21 ans, a de son côté déjoué tous les pronostics en dominant les favoris après avoir déjà remporté le 800m jeudi.

Emma McKeon Crédit: Eurosport

