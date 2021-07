Tokyo 2020

Double médaillé d'argent aux J.O de Rio en 2016 (4 × 100 m et 50 m libre), Florent Manaudou va devoir patienter avant de faire son retour sur un tournoi olympique. A Tokyo, le Marseillais ne prendra pas part aux séries du relais 4x100m selon. Le nageur est jugé trop court physiquement. Clément Mignon, Maxime Grousset, Charles Rihoux et Mehdy Metella seront les représentants français dans le bassin dimanche et ils s'élanceront dans ce même ordre. En cas de qualification pour la finale ( qui se disputera lundi ), Florent Manaudou sera intégré dans le quatuor des Bleus.