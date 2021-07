Tokyo 2020

Cette fois-ci, personne n’a pu contester sa supériorité. Battue sur 400m nage libre mais également sur le 200m nage libre, Katie Ledecky a mis tout le monde au pas sur le 1500m pour s’offrir son premier sacre olympique à Tokyo, son sixième titre en carrière. Elle devient du même coup la première à être sacrée sur cette distance, toute neuve au programme des JO. L’Américaine, assez loin de son propre record du monde (15'37"34 contre 15'20"48), devance Erica Sullivan et Sarah Köhler.

Battue par Titmus lundi, surclassée par la concurrence quelques minutes plus tôt , l’Américaine n’a souffert d’aucune contestation ce coup-ci sur une distance qui colle à merveille à ses qualités de marathonienne des eaux. Dès les premiers mètres de la course, elle a pris les devants pour ne plus jamais les lâcher, dominant de deux voire trois longueurs toutes ses adversaires.