On s'y attendait, on l'attendait, elle l'a fait. Emma McKeon est devenue ce vendredi championne olympique du 100 m nage libre dont elle était la grande favorite. Médaillée de bronze sur 200m à Rio, l'Australienne de 27 ans est cette fois allé au bout et s'est imposé en 51''96 pour s'offrir le premier titre olympique en individuel de sa carrière.

La nageuse de Wollongong a devancé la révélation hongkongaise de ces JO de Tokyo 2020, Siobhan Bernadette Haughey (52''27), et la deuxième Australienne Cate Campbell (52''52). Il s'agit de la troisième médaille déjà pour Emma McKeon qui avait lancé le 4x100 m australien vers l'or et le record du monde dimanche, puis remporté le bronze sur 100 m papillon.

