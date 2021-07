Tokyo 2020

Le jeune Français Léon Marchand , 19 ans, s'est qualifié de justesse samedi à Tokyo pour la finale olympique du 400 mètres 4 nages, avec le septième temps des séries. En pleine progression et auteur du quatrième meilleur chrono de la saison (4'09"65) parmi les engagés olympiques, le Toulousain a bouclé sa course en 4'10"09. Fils de nageurs internationaux, ce représentant de la génération Paris 2024 s'était invité à Tokyo en pulvérisant mi-juin de plus de cinq secondes son record de France, qui ne datait que de fin mars.

Distancé à mi-course, dans la série la plus relevée, Marchand est bien revenu dans les 100 derniers mètres, à la différence du triple champion du monde japonais de la distance Daiya Sato, 9e temps et éliminé.L'Australien Brendon Smith a signé le meilleur chrono des séries en 4'09"27, nouveau record d'Océanie, devant le Néo-Zélandais Lewis Clareburt (4'09"49) et deux favoris, l'Américain Chase Kalisz (4'09"65) et le Hongrois David Verraszto (4'09"80).

L'épreuve se dispute sans le Japonais Kosuke Hagino, couronné à Rio mais qui se réserve pour le 200 mètres quatre nages, et le récent champion d'Europe, le Russe Ilya Borodin, testé positif au Covid-19.

