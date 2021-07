Mehdy Metella va disputer les demi-finales du 100m papillon. Dans des séries dominées par Caeleb Dressel, visiblement bien remis de sa première médaille d'or sur 100m nage libre quelques heures plus tôt, le Français a réalisé le 10e temps en 51"53. Dressel, lui, a égalé le record olympique, en nageant en 50"39, loin de son rival, le Hongrois Kristof Milak (50"62).

Katie Ledecky, l'autre superstar états-unienne de ces Jeux, a également dominé sa série sur 800m nage libre et s'est qualifiée pour la finale. La sextuple médaillée d'or aux JO, battue cette année sur 200m et 400m nage libre mais titrée sur 1500m, a nagé en 8'15"67, loin devant Katie Grimes (8'17"05) et Simona Quadarella (8'17"32).

Tokyo 2020 Dressel : "Je savais que tout le poids était sur moi" IL Y A 6 HEURES

La Grande-Bretagne a également pris un record olympique, sur le relais mixte 4x100m 4 nages, et se présentera en finale en favorite. L'Australienne Kaylee McKeown, sacrée sur 100m dos et meilleur temps des séries du 200m dos (2'08"18), s'est qualifiée pour les demies en terminant devant l'Américaine Rhyan Elizabeth White et la Canadienne Kylie Masse (2'08"23).

Tokyo 2020 Les Françaises dernières du 4x200 m, remporté par la Chine IL Y A 8 HEURES