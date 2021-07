Le 100m nage libre était déjà son royaume aux Mondiaux, Caeleb Dressel en est désormais le champion olympique (47''02, record olympique). L'Américain, parti très fort, a résisté au retour de Kyle Chalmers (47''08), finalement deuxième devant Kliment Kolesnikov (47''44) pour s'offrir le premier individuel de sa carrière aux JO et confirmer son statut de patron sur la distance reine. Maxime Grousset a lui fait mieux que tenir son rang. A la ligne d'eau numéro 8, le Français a terminé au pied du podium en 47''72. Le nageur de 22 ans n'a pas à rougir de cette superbe performance, aussi surprenante qu'encourageante pour la suite de sa carrière et notamment Paris 2024.

Les demi-finales et le temps canon de Kliment Kolesnikov (47''11, record d'Europe) mais aussi la meilleure performance mondiale du tout jeune David Popovici en juillet avaient fait entrevoir la possibilité d'une surprise sur le 100m nage libre. Mais le double champion du monde (2017 et 2019) sur la distance, Caeleb Dressel, a rappelé qu'il était bien un immense champion. Parti en 22''39, le meilleur temps aux 50 m, soit 15 centièmes plus vite qu'en demie, l'Américain a dû faire face à un deuxième 50 supersonique de Kyle Chalmers (24''37 contre 24''63 à Dressel).

Tokyo 2020 9e temps des demies, Ndoye Brouard s'arrête là IL Y A 34 MINUTES

Grousset magnifique 4e

L'Australien a finalement échoué à six centièmes de la gloire éternelle qui échoit à Caeleb Dressel, la star de la natation mondiale depuis trois ans. Le titre du Floridien n'est que le deuxième pour les Etats-Unis sur le 100m nage libre depuis 30 ans. Après Nathan Adrian en 2012, Dressel porte haut les couleurs de la bannière étoilée.

Caeleb Dressel Crédit: Getty Images

Lui aussi a porté haut les couleurs de son pays. Maxime Grousset était entré en finale avec le moins bon temps des qualifiés mais ça ne l'a pas empêché de passer à un rien d'un exploit retentissant. A la ligne d'eau 8, le Français a fait sa course, passant aux 50 m en 22''88, soit moins bien qu'en demie. Mais le Néo-Calédonien en avait gardé et son retour a fait croire qu'un podium était possible. A la lutte avec Hwang et Miresi, Grousset s'est détaché et a bien failli profiter des difficultés de Kolesnikov. Le Russe a finalement conservé 28 centièmes sur le tricolore. C'est cette marge à la fois infime et importante que Grousset doit combler d'ici Paris, dans 3 ans. Il a pris date, indiscutablement.