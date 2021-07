Les nageuses françaises du relais 4x100 m, championnes d'Europe en 2018, n'ont pas réussi samedi à accéder à la finale olympique à Tokyo, éliminées en séries avec le 10e chrono.

Ambitieuses avant les Jeux, Béryl Gastaldello, Charlotte Bonnet, Margaux Fabre et Anouchka Martin ont bouclé la course en 3'36"61. Marie Wattel, qui venait de disputer sa série du 100 m papillon, avait été ménagée. Intouchables comme prévu, les Australiennes ont signé le meilleur temps en 3'31"73, devant les Néerlandaises (3'33"51) et les Canadiennes (3'33"72). (Avec AFP)

Tokyo 2020 Marchand qualifié de justesse en finale du 400m 4 nages IL Y A 2 HEURES

Tokyo 2020 Wattel qualifiée pour la demi-finale du 100m papillon IL Y A 2 HEURES