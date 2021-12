Natation

Tokyo 2020 - Natation : Le titre et le record du monde du 50m pour l'Australienne Emma McKeon

JEUX OLYMPIQUES - Déjà victorieuse du 100m nage libre et du relais 4x100m, l'Australienne Emma McKeon a récidivé sur 50m nage libre dimanche. Victorieuse en 23"81 devant la Suédoise Sarah Sjöström et la Danoise Pernille Blum, la nageuse de 27 s'est même offert le record olympique de la distance, et pourrait terminer la semaine avec sept médailles au total, une première historique chez les femmes.

00:02:29, il y a 16 minutes