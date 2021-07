Après Manaudou à Londres en 2012, Grousset à Tokyo en 2021 ? Maxime Grousset, qualifié pour la finale du 100m nage libre qui se déroulera ce jeudi à 4h37 heure française dans la piscine olympique de Tokyo, veut créer la surprise et s’inspirer de son compatriote tricolore. Pour ses premiers JO, le nageur de 22 ans, entend imiter Florent Manaudou, titré à la surprise générale en 2012 sur le 50m nage libre.

"On peut espérer plein de choses quand on est en finale" déclarait le natif de Nouméa après sa demi-finale, terminée à une cinquième place (en 47''82) qui suffisait à son bonheur. "On sait que Florent, quand il fait sa médaille, il est tout seul" a-t-il poursuivi, faisant référence à la ligne d’eau qui sera la sienne ce jeudi au Tokyo Aquatics Centre. Lors de son sacre, le petit frère de Laure Manaudou, avait déroulé une course parfaite depuis la ligne d’eau numéro 7, loin des favoris à la victoire finale.

Je serais en embuscade

Maxime Grousset sera dans la même situation ce jeudi, tout en bas de la piscine au départ de l’épreuve reine de la natation. "Je serais en embuscade" rigolait le principal intéressé après sa qualification en finale. "Il y a beaucoup de déçu, je n’en fait pas partie, je vais participer à cette finale olympique, je suis vraiment content, c’était l’objectif" a-t-il expliqué, des étoiles pleins les yeux, heureux comme un enfant à l’idée de se retrouver jeudi dans la piscine au milieu des meilleurs sprinteurs de la planète.

Le dernier champion de France de la distance aura fort à faire s’il veut ramener une breloque de Tokyo. Mais à tout juste 22 ans, il n’aura rien à perdre. Outre Caeleb Dressel, le grand favori, Kilment Kolesnikov, auteur de la meilleure performance mondiale de l’année en demi-finale, le jeune français, entrainé à l’Insep par Michel Chrétien, retrouvera également l’Italien Alessandro Miressi et l’Australien Kyle Chalmers, titré en 2016 à Rio sur cette distance. Des nageurs qu’il pourrait d’ailleurs retrouver, aux côtés de Florent Manaudou, sur le 50m nage libre en fin de semaine.

Un beau symbole et un passage de flambeau

Des noms ronflants, pesants plusieurs dizaines de titres mondiaux ou olympiques mais pas de quoi effrayer le nageur tricolore, qui ne cesse de progresser depuis quelques années, et qui a encore montré sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous en signant, à Tokyo, en 47"52 lors du relai 4x100 mètres, un nouveau record personnel. Si ses premiers jeux olympiques sont déjà une réussite avec cette finale du 100 m nage libre, il aura l'occasion de prouver à tous qu'il est bien le futur grand nageur de l'équipe de France. Ramener une médaille de la capitale japonaise, en surprenant tous les favoris à l'image de Florent Manaudou en 2012, marquerait encore un peu plus le passage de témoin entre le champion olympique et la future star du sprint français.

