Tokyo 2020

Peaty, grandissime favori du 100m brasse

Détenteur des 18 meilleurs temps de l'histoire et invaincu depuis plus de sept ans en grande compétition, le brasseur de 26 ans partait avec une double ambition: pimenter d'un nouveau record du monde le deuxième titre olympique consécutif qui lui semble promis. Et s'il n'a pas encore affolé les chronos, Peaty a fait la course en tête et s'est aisément qualifié (57"56) pour les demi-finales, devant le Néerlandais Arno Kamminga (57"80) et l'Américain Michael Andrew (58"62).

"C'est une série, je suis toujours un peu rouillé, c'était déjà le cas à Rio, et je pars toujours de ça. C'était un peu difficile au départ, je ne sais pas pourquoi je mettais un peu trop de force, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte aux JO", a-t-il expliqué. Triple championne olympique à Rio (100 m dos, 200 m quatre nages et 400 m quatre nages), la "Dame de fer" hongroise Katinka Hosszu, 32 ans, a en revanche semblé confirmer son récent déclin dans les bilans mondiaux.

Seto trop prudent

Sur 400 m quatre nages, elle disputera la finale dimanche, mais partira avec le 7e temps seulement (4:36.01), très loin de l'étoile montante américaine Emma Weyant, 19 ans (4:33.55), et de la Britannique Aimee Willmott, 28 ans (4:35.28). Frustrée de n'avoir "pas ressenti d'émotions" lorsqu'elle enchaînait les épreuves en 2016, Hosszu entendait "être dans le moment présent à Tokyo et ne pas se soucier du résultat final", confiait-elle avant les Jeux à l'AFP.

La déception est plus cuisante encore pour le triple champion du monde du 400 m quatre nages, le Japonais Daiya Seto, à domicile et attendu en grand favori dimanche du premier des 35 titres décernés dans les bassins. Perturbé à l'automne par l'aveu d'une relation extraconjugale qui lui a coûté des excuses publiques et son rôle de capitaine, Seto n'a signé que le 9e chrono de séries exceptionnellement serrées, où les huit premiers se tiennent en une seconde.

A Rio il y a cinq ans, je suis allé trop vite en séries et je n'ai pas pu nager à mon meilleur niveau (médaille de bronze, ndlr), alors j'ai essayé d'éviter de revivre cette situation", expliquait-il après la course. "Je n'ai pas tout donné, et je le regrette", a-t-il ajouté. Sa prudence a fait le bonheur du jeune Français Léon Marchand, 19 ans, qui a fait ses premiers pas olympiques en arrachant un 7e temps (4:10.09) tout proche de son record, et qui lui ouvre les portes de sa première finale olympique

