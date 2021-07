Tokyo 2020

Le jeune Français Yohann Ndoye Brouard, repêché de dernière minute après le forfait d'un des nageurs qualifiés à l'issue des séries la veille, a été éliminé en demi-finale du 200 m dos des Jeux olympiques de Tokyo jeudi matin. Malgré l'annonce surprise de son repêchage, Ndoye Brouard n'est pas passé loin de l'exploit, avec la cinquième place de sa demi-finale en 1'56''83, et le neuvième temps finale des demi-finales, ce qui fait de lui le premier non qualifié.

Ndoye Brouard, 20 ans et récent médaillé de bronze européen du 100 m dos, était le premier réserviste après avoir nagé le 17e temps (1'57''96) des séries mercredi soir, et le forfait du Chinois Xu Jiayu lui avait permis de s'inviter dans le top 16. Pour ses premiers JO, le nageur de l'Insep avait été disqualifié du 100 m dos lundi pour s'être laissé surprendre par le mur, au virage à mi-parcours. Il a expliqué mercredi que sa vue était affectée par une déformation de la cornée et qu'il devait se faire opérer des deux yeux en septembre. "J'ai ce qui s'appelle un kératocône, c'est-à-dire que ma cornée se déforme. Quand on est dans une grande piscine avec des spots à fond, je ne vois pas grand-chose. Parfois je suis aveuglé, je ne vois pas les drapeaux (à 5 mètres du mur, ndlr)", a-t-il déclaré.

