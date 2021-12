La procureure de la République de Mulhouse s'est exprimée lundi matin sur l'affaire Yannick Agnel. Au cours d'une conférence de presse, Edwige Roux-Morizot a indiqué que le double champion olympique lors des JO de Londres 2012 (200 m nage libre et 4 x 100 m nage libre) mis en examen samedi pour viol et agression sexuelle sur mineure, avait "reconnu la matérialité des faits reprochés".

Yannick Agnel a affirmé ne pas avoir eu "le sentiment qu'il y a eu contrainte", selon la procureure de la République de Mulhouse, mais "si les faits sont constitutifs de viol ou agressions sexuelle, c'est qu'il existe une différence d'âge importante" entre la victime, Naome Horter, fille de son entraîneur d'alors Lionel Horter, qui avait 13 ans à l'époque des faits, en 2016, et le nageur alors âgé de 24 ans.

Yannick Agnel a été double champion olympique à Londres en 2012. Crédit: Getty Images

Selon la procureure de la République de Mulhouse, Yannick Agnel a interdiction de quitter la petite couronne parisienne, de se rendre à Mulhouse, sauf convocation judiciaire, d'entrer en contact avec la famille de la victime, il devra remettre son passeport à la justice et a interdiction d'entrer en contact avec son agent, Sophie Kamoun.

Samedi dernier, Yannick Agnel a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. L'ancien nageur a été remis en liberté, malgré les réquisitions de placement en détention provisoire formulées par le parquet et le juge d'instruction. La ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu, elle-même passée par le club mulhousien lorsqu'elle était nageuse, a déclaré suivre de près cette affaire.

"C'est une instruction qui suit son cours et doit suivre son cours, la plainte de la jeune fille est entre les mains de la justice et elle doit aller au bout, a-t-elle indiqué. C'est un sujet très important pour moi au niveau national, c'est un combat qu'on porte au niveau européen et international...que la parole puisse se libérer... c'est essentiel pour que d'autres enfants n'aient plus à subir ça."

