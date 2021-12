la matérialité des faits mais, en même temps, il n'a pas eu le sentiment effectivement de placer cette jeune femme sous contrainte. Je pense qu'il regrette en effet peut-être de ne pas avoir suffisamment réfléchi à l'époque des faits sur cette fameuse différence d'âge. En tout cas, il s'est exprimé ainsi", a indiqué lundi la procureure de Mulhouse Edwige Roux-Morizot lors d'une conférence de presse. Le viol et l'agression sexuelle sur mineur(e) de 15 ans, motifs pour lequels l'ancien champion olympique Yannick Agnel a été mis en examen samedi, sont passibles d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Ce lundi, l'ancien nageur a reconnu ", a indiqué lundi la procureure de Mulhouse Edwige Roux-Morizot lors d'une conférence de presse.

"Combien même on pourrait estimer qu'elle était consentante, ça tombe quand même sous le coup de la loi", a souligné la procureure en expliquant que "la différence d'âge peut valoir, par hypothèse, contrainte morale". Les faits reprochés à l'ancien champion remontent à 2016, alors qu'il avait 24 ans. Sa victime présumée était alors âgée de 13 ans. La loi alors en vigueur - elle a changé en avril 2021 - définissait le viol comme "tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise".

Yannick Agnel Crédit: Getty Images

Cette loi précisait que "la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits". Elle prévoyait une peine de 20 ans d'emprisonnement si la victime était un mineur(e) de 15 ans. Une nouvelle loi, en vigueur depuis le 21 avril 2021, a renforcé la répression des violences sexuelles infligées aux enfants. La mesure la plus emblématique de ce texte est l'instauration d'un seuil automatique de non-consentement. En dessous de 15 ans, tout mineur(e) est désormais considéré non consentant lors d'une relation sexuelle avec une personne majeure.

Le Code pénal réprime désormais tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans, y compris l'ensemble des actes bucco-génitaux, même sans violence, contrainte, menace ou surprise. Comme avec la loi précédente, la peine encourue est de 20 ans de réclusion criminelle.

Les adultes coupables de toute infraction sexuelle sur mineurs pourront également se voir infliger par les tribunaux une "peine complémentaire d'interdiction d'une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs". Cette sanction sera définitive, sauf décision motivée du juge.

La loi prévoit également que si l'auteur d'un viol sur mineur récidive avant l'expiration du délai de prescription de droit commun (30 ans), le délai de prescription du premier crime est prolongé jusqu'à la date de prescription du dernier crime. Ainsi, l'ensemble des faits de viol reprochés à une même personne pourront être jugés si l'un de ces crimes a été commis il y a moins de 30 ans.

