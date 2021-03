LES HÉROS IMPROBABLES

Notre tout premier Grand Récit. Alors, forcément, il tient une place à part pour nous. Et y avait-il héros plus improbable que Manute Bol ? Du haut de ses 231 centimètres, il reste le plus grand joueur à avoir évolué en NBA. Redoutable contreur, il a aussi laissé une empreinte inoubliable pour son orgie à trois points un soir d'hiver 1993. Ce soir-là, le regretté Soudanais, disparu en 2010, a quitté son costume de géant aux mains carrées pour se muer en shooteur de folie.

142 sélections. 2 buts. En 23 minutes. Dans une demi-finale de Coupe du monde que jamais les Bleus n'auraient gagné sans ce double coup de folie venu de nulle part. Le 8 juillet 1998, la vie et la carrière de Lilian Thuram ont basculé au Stade de France. Il est à jamais associé à son doublé contre la Croatie, qui a ouvert à l'équipe de France les portes de sa première finale mondiale.

EPISODE 3 - LA SEMAINE SAINTE DE ROBERTO CARRETERO

Mai 1996. Roberto Carretero, 143e au classement ATP, cause une des plus grandes sensations de l'histoire du tennis en remportant le Super 9 (ancienne appellation du Masters 1000) de Hambourg. Huit jours sur un nuage pour un coup d'éclat improbable, qui marquera le sommet d'une trajectoire par ailleurs très contrariée pour le joueur espagnol.

James "Buster" Douglas n’était pas programmé pour devenir champion du monde des lourds et battre Mike Tyson. Tyson n’était pas programmé pour perdre ses ceintures face à Douglas. Le destin en a décidé autrement, dans un croisement de trajectoires aux accents surréalistes. Ce match a marqué l’histoire de la boxe, autant que ses deux acteurs, dont le déclin a commencé ce soir-là.

EPISODE 5 - MATT STEIGENGA, OU LE CHAMPION NBA LE PLUS IMPROBABLE DE TOUS LES TEMPS

Son nom ne vous dit probablement rien. Matt Steigenga a été sacré champion NBA dans les années 90 avec les Chicago Bulls de Michael Jordan et Scottie Pippen. Mais c'est un bien étrange chemin qui a mené l'enfant du Michigan, star au lycée et à la fac mais incapable de faire son trou en NBA, jusqu'à cet honneur suprême.

Avec son physique de colosse, Eros Poli était l'anti-grimpeur par excellence. Capitaine de route et gregario, il était aussi l'anti-leader. Son rôle n'était pas de gagner. Il n'a d'ailleurs signé que deux petites victoires dans sa carrière pro. Mais l'une d'entre elles, l'Italien l'a décrochée sur le Tour de France, dans l'étape du mythique Mont Ventoux. Une drôle de carrière, une drôle de journée.

LES MIRACULÉS

Une histoire digne d'un film, où se mêlent une des plus célèbres catastrophes du XXe siècle et les hautes sphères du tennis mondial de la Belle Epoque. Une histoire de mort et de vie, de cauchemars et de résilience. L'histoire de Richard Norris Williams et par ricochet celle de Karl Behr. Elle ne ressemble à aucune autre. Le Grand Récit qui a généré le plus d'audience au cours de cette année 2018.

EPISODE 8 - ROCKY BLEIER, RESCAPE DU VIETNAM ET HEROS DU SUPER BOWL

Quatre fois vainqueur du Super Bowl et membre de la célèbre dynastie des Pittsburgh Steelers qui a régné sur la NFL dans les années 70, Rocky Bleier en a aussi été une des plus fameuses incarnations. Pas parce que ce running back aux qualités intrinsèques modestes était le meilleur, loin de là, mais parce que son histoire est de celles qui forcent l'admiration.

EPISODE 9 - WILMA RUDOLPH NE DEVAIT PLUS MARCHER, ELLE EST DEVENUE LA FEMME LA PLUS RAPIDE DU MONDE

Wilma Rudolph est la première Américaine triple médaillée d’or sur une édition des Jeux. En 1960, elle fut la grande star des JO de Rome. Elle n’aurait jamais dû : victime d’une poliomyélite à 4 ans, elle était condamnée par la médecine à ne plus jamais retrouver l’usage de sa jambe gauche. Elle y est parvenue, jusqu’à devenir une légende injustement oubliée. Parce que son œuvre dépasse le sport.

EPISODE 10 - BEN HOGAN, MIRACLE SUR LES GREENS

Ben Hogan est un des plus grands golfeurs de tous les temps. Stoppé net en pleine gloire par un terrible accident de voiture en 1949 alors qu'il trônait au sommet de la hiérarchie mondiale, l'Américain a surmonté ses blessures au corps et à l'âme pour revenir au premier plan à une vitesse fulgurante. Retour sur une des plus spectaculaires résurrections de l'histoire du sport.

EPISODE 11 - NIKI LAUDA, VALSE AVEC LA MORT

Il y a 42 ans, Niki Lauda passait à deux doigts de la mort, brûlé vif dans sa Ferrari en plein Grand Prix d’Allemagne. Quarante-deux petits jours plus tard, il reprenait le volant pour défendre son titre de champion du monde. L’Autrichien, modèle d’intelligence, de recul et de réflexion, a réussi le come-back le plus insensé de l’histoire du sport.

EPISODE 12 - 27 MOIS ET 8 SECONDES : LA RESURRECTION DE GREG LEMOND

Greg LeMond est un miraculé. Au sens littéral du terme. En avril 1987, alors qu’il trône au sommet du cyclisme mondial, l’Américain est victime d’un terrible accident de chasse. Son beau-frère lui a tiré dessus. Vidé de 60% de son sang, LeMond s’accroche à la vie. Et s’en sort. Avant de redevenir le coureur qu’il était et de remporter un nouveau Tour pour huit secondes.

LES MALÉDICTIONS

EPISODE 13 - BJÖRN BORG, LOST IN NEW YORK

Maître incontesté de Roland-Garros et de Wimbledon des années durant, Björn Borg a en revanche systématiquement vu ses ambitions fracassées à l'US Open. Malgré quatre finales, jamais le Suédois n'a pu parvenir à ses fins. Comme un symbole, c'est là, à New York, que son parcours en Grand Chelem s'est achevé. Retour sur une des plus grandes anomalies du tennis moderne.

1991. 1992.1993.1994. Quatre années de suite, Buffalo est allé au Super Bowl. Exploit monumental, alors inédit et toujours inégalé depuis. Mais les Bills, par quatre fois, s'y sont inclinés. Leur dynastie inaboutie a fait d'eux les plus formidables losers de l'histoire de la NFL. Une grande équipe. Mais sans titre.

EPISODE 15 - BELA GUTTMAN, DEUX VOYAGES AU PARADIS ET UN SIECLE DE PURGATOIRE POUR BENFICA

Si vous ne croyez pas aux fantômes, passez votre chemin. Car cette histoire est à dormir debout. Cette histoire, c'est celle d’un entraîneur, Béla Guttmann, qui a décidé de maudire un club qu’il avait fait roi. Une malédiction d’un siècle qui plane toujours sur Benfica, battu à huit reprises en finale de la coupe d’Europe depuis que Guttmann a décidé qu’il en serait ainsi.

EPISODE 16 - ARC-EN-CIEL, COULEURS DU MALHEUR

Quel cycliste n’a pas rêvé de devenir champion du monde ? De parader avec une tunique unique : le maillot arc-en-ciel ? Derrière cet immense bonheur se cache pourtant, tapi dans l’ombre, le malheur. Parce que beaucoup de champions du monde sont vite retombés sur terre après avoir tutoyé les étoiles.

EPISODE 17 - LA MALEDICTION DU BAMBINO

Babe Ruth. Il était le plus grand joueur que le baseball ait jamais connu. Il était l'idole de Boston. Puis il a été vendu aux Yankees en 1919. Depuis, les Red Sox, la grande équipe du début du XXe siècle, ont connu une incroyable disette, ponctuée de crève-cœurs plus douloureux les uns que les autres. L'ombre du Bambino a plané sur la Nouvelle-Angleterre jusqu'au début du millénaire suivant.

EPISODE 18 - SOCCEROOS : SORCELLERIE POUR UNE MALEDICTION

L'équipe d'Australie a affronté la France pour son premier match du Mondial 2018. Les Socceroos sont devenus des habitués de la phase finale de la Coupe du monde. Ils savourent cette période dorée, qui a fait suite à trois décennies maudites, qui prendraient leur source en Afrique, par la colère d'un sorcier africain.

LES MEILLEURS SECONDS RÔLES

EPISODE 19 - SCOTTIE PIPPEN, A LA DROITE DE DIEU

Etre grand à côté d'un géant donne, en trompe-l'oeil, l'impression d'être petit. Scottie Pippen, immense joueur, a eu la chance et la malchance d'évoluer (presque) tout au long de sa carrière aux côtés de Michael Jordan. Le N° 33 des Bulls aurait pu être roi mais fut condamné à Chicago à un rôle de prince.

EPISODE 20 - BARRICHELLO, LAQUAIS DU BARON

Un gars loyal, honnête et droit. Rubens Barrichello, ou l’histoire d’un type bien. Avec un cœur gros comme ça. Sans doute trop pour rêver plus haut. A jamais, le Brésilien aux 11 victoires et 322 départs en GP restera associé à Michael Schumacher et Ferrari, qui ont profité de sa docilité pour le malaxer comme une pâte molle durant cinq ans.

Certains lieutenants ont des allures de général. Johan Neeskens est de ceux-là. Le Néerlandais fut un artisan indispensable de la révolution orange des années 70. Milieu de terrain en avance sur son époque, il a offert à Johan Cruyff la liberté indispensable à son génie.

EPISODE 22 - PETER NORMAN, JUSTICE POUR LE TROISIEME HOMME DE MEXICO

C'est sans doute l'image la plus célèbre de toute l'histoire des Jeux Olympiques. Le 16 octobre 1968, Tommie Smith et John Carlos levaient un poing ganté de noir sur le podium du 200m à Mexico. Avec eux, il y avait également Peter Norman. Avec eux, à tous les sens du terme. Lui aussi a payé cet engagement. Il a fallu un demi-siècle pour lui rendre justice.

En golf, le caddie n'a pas vocation à prendre la lumière. Ce fut pourtant le cas d'Angelo Argea, qui n'était pas le caddie de n'importe qui puisqu'il fut celui de Jack Nicklaus. Mais ce personnage incroyable est devenu une star à part entière dans les années 60-70, au point de devenir presque aussi populaire que le recordman des titres en Grand Chelem.

Rarement un nonuple champion du monde sera autant resté dans l'ombre. Daniel Elena, copilote de Sébastien Loeb depuis vingt ans, s'est bâti aux côtés du pilote alsacien un palmarès XXL. Le Monégasque a magnifié ce rôle méconnu et pourtant déterminant en rallye. Mais l'histoire de "Danos", c'est d'abord celle d'une symbiose totale avec celui dont il est si proche, dans la voiture comme en dehors.

LES DESTINS BRISÉS

EPISODE 25 - CERDAN, LEGENDE VIVANTE ET MYTHE IMMORTEL

Fauché en pleine gloire à 33 ans dans un accident d'avion, Marcel Cerdan n'est pas seulement le plus grand boxeur français de tous les temps. Il fut d’abord une figure légendaire, incarnation d'une époque et d'un esprit. Ses amours avec Edith Piaf, sa trajectoire hors normes et sa mort brutale l'ont érigé en mythe éternel.

Roland Ratzenberger, c’est l’oublié du week-end le plus sombre de l’histoire de la F1. L’Autrichien a perdu la vie vingt-quatre heures avant le pilote le plus iconique de l’histoire, Ayrton Senna. Depuis 1994 et ce tragique GP de San Marin, les deux hommes sont unis à jamais dans la mort alors qu’ils n’avaient pas grand-chose en commun de leur vivant.

EPISODE 27 - MATTHIAS SINDELAR, OU QUAND MOZART DEFIAIT HITLER

Né en Autriche-Hongrie, mort dans l'Allemagne hégémonique du IIIe Reich, Matthias Sindelar a connu une courte mais curieuse trajectoire. Enfant de temps troublés, il fut aussi et surtout un joueur extraordinaire. Le plus grand, sans doute, de la première moitié du XXe siècle. Le Mozart du football. Avant de disparaitre très jeune, dans des circonstances troubles.

Len Bias, c’est l’histoire d’un rêve devenu cauchemar. D’une promesse qui n’aura pas eu le temps de prendre corps. Le 19 juin 1986, à l’aube, le jeune homme succombe à une overdose de cocaïne. Il venait d’être drafté par les Boston Celtics, champions en titre. Le drame a bouleversé l’Amérique du sport et eu des répercussions sur la société américaine.

Régine Cavagnoud avait conquis le monde et rêvait d'Olympe. Après bien des galères, la Française s'était hissée tout près des sommets du ski mondial à l'approche de la trentaine. Une matinée d'automne, lors d'une banale séance d'entraînement, elle a rencontré la mort. Dénouement absurde et injuste d'une vie bien trop courte.

Lou Gehrig, c’est l’histoire de l’un des plus grands joueurs de l’histoire du baseball. Un athlète que l’Amérique chérissait pour sa modestie et son humilité. Et qu’elle imaginait invincible. A 36 ans, la maladie s’est injustement abattue sur lui. Elle lui a pris la vie, il lui a laissé son nom.

EPISODE 31 - UNIQUE COMME PETROVIC

Génie du basket, Drazen Petrovic a été le premier européen à s'imposer comme un joueur majeur en NBA, à une époque où celle-ci était hermétique aux talents venus de l'autre côté de l'Atlantique. A 28 ans, il était au sommet de son art et de sa gloire, quand sa vie s'est arrêtée sur une autoroute allemande, un jour de juin 1993.

Mancini - Kim, c’est l’histoire d’un combat qui a tourné au drame, engendré d’autres tragédies et changé le cours de l’histoire du noble art. En novembre 1982, le Sud-Coréen, challenger officiel au titre mondial chez les légers, meurt après sa défaite face à Ray Mancini, 21 ans et superstar naissante. L’Américain, bourreau malgré lui, n’a plus jamais été le même, la boxe non plus.

EPISODE 33 - PAYNE STEWART, LA MORT EN DIRECT DU SALE GOSSE DEVENU GENTLEMAN

Payne Stewart s'était affranchi d'une carrière longtemps contrariée et d'une personnalité sombre pour devenir un champion comblé et un homme apaisé. Le golfeur floridien était enfin l'un et l'autre quand un accident d'avion l'a emporté à 42 ans. Un choc pour les Américains, qui ont suivi ses derniers instants scotchés devant leur télévision.

L’histoire de Dany Heatley, c’est celle d’un hockeyeur qui a vu sa vie basculer au détour d’un virage. Un soir de septembre 2003, par son imprudence, le jeune homme a envoyé sa Ferrari dans le décor et son grand copain Dan Snyder au cimetière. La suite, c’est l’histoire d’un pardon, celui des parents du défunt. Et d’une reconstruction inachevée.

EPISODE 35 - LES DEUX MORTS DE ROGER RIVIERE

Phénoménal rouleur, Roger Rivière avait été le roi de la piste avant de rêver à une consécration similaire sur la route. Mais lors du Tour de France 1960, une terrible chute mit un terme à sa carrière. Il n'avait que 24 ans. Une première mort, celle du champion, qui n'allait précéder que de seize années la disparition de l'homme, au terme d'une inexorable déchéance.

EPISODE 36 - ADONKOR, IL ETAIT UNE PROMESSE

Seth Adonkor est mort à 23 ans, en 1984. Le footballeur nantais, aux portes de l’équipe de France, s’est tué en voiture par un dimanche d’automne. Personne n’a oublié la trace laissée par le jeune homme, frère aîné de Marcel Desailly, et le vide qui a suivi son tragique accident.

LES CHOIX DES LECTEURS

EPISODE 37 - STEVEN BRADBURY, LE DERNIER HOMME DEBOUT

A Salt Lake City, en 2002, Steven Bradbury est entré dans la légende olympique, par le biais d'un sacre pour le moins improbable en short-track. Tour après tour, jusqu'à une finale invraisemblable, l'Australien a bénéficié de chutes de ses adversaires pour triompher. Lui avait su rester debout. Un juste retour du destin, pour celui qui avait passé sa carrière à se relever.

EPISODE 38 - ELGIN BAYLOR, DE LA REVOLUTION A LA MALEDICTION

Il est une légende de la NBA, qu’il a changée à jamais par ses qualités athlétiques et techniques. L’inventeur du "hang time", c’est lui : Elgin Baylor. Mais l’homme, accessoirement sauveur des Lakers, n’a jamais été récompensé à sa juste valeur. Huit finales NBA, huit défaites. Baylor est un loser. Mais un loser magnifique qui mérite d’être célébré.

Larry Bird. Magic Johnson. Leur rivalité, unique en son genre, a donné à la NBA un nouveau souffle et une dimension supplémentaire dans les années 80. Mais elle avait pris corps dès la fin de la décennie précédente, lors de la finale NCAA jouée le 26 mars 1979, qui avait mis aux prises les Sycamores de Bird et les Spartans de Magic. Un duel en forme de nouvelle ère.

EPISODE 40 - TIM HENMAN, LE HEROS INACHEVE

Tim Henman est un cas unique dans l'histoire du tennis. Il est le seul joueur à avoir atteint six fois les demi-finales en Grand Chelem sans jamais jouer la moindre finale. Un vrai maudit des demies, surtout à Wimbledon, où il a porté les espoirs de tout un peuple. En vain. La "Henmania" a mis Londres en transe, pour générer, campagne après campagne, des frustrations colossales.

EPISODE 41 - GUY STEPHAN, LA BONNE ETOILE DE DESCHAMPS

Il est l’adjoint de Didier Deschamps depuis dix ans. Il est celui avec qui l’actuel sélectionneur des Bleus a gravi l’Himalaya le 15 juillet 2018 et, avant cet épilogue, surmonté quelques épreuves sportives. Lui, c’est Guy Stéphan, l’homme qui s’épanouit dans l’ombre et parle à l’oreille de DD.

EPISODE 42 - FRANCOIS CEVERT, LE PRINCE FOUDROYE

François Cevert était talentueux, beau et d’une classe au moins égale au reste de ses qualités. Le Français, que Jackie Stewart avait pris sous son aile et façonné pour qu’il soit son successeur, était destiné à devenir le premier champion du monde tricolore en F1. Il s’est tué en octobre 1973 alors que l’histoire déroulait son tapis rouge devant ses pieds.

EPISODE 43 - STEVE GLEASON, UN SAINT PAS COMME LES AUTRES

Dans nos grands récits, il y a des héros improbables et des destins brisés. Steve Gleason fut l'un puis l'autre. Héros de La Nouvelle-Orléans, symbole d'une ville ravagée après l'ouragan Katrina mais propulsée par la rage de se relever, l'ancien joueur de la NFL lutte aujourd'hui contre la maladie de Charcot avec la même force. Inspirant.

Alessandro Zanardi, c’est l’histoire du come back du siècle. Celui d’un sportif mutilé qui a perdu ses deux jambes dans l’exercice de sa passion et en a fait une force, jusqu’à devenir un champion encore plus grand qu’il ne l’était avant son terrible accident. Une leçon de vie. La leçon d’une vie.

L'histoire de Donald Thomas dépasse les frontières de l'improbable. La Bahaméen a découvert le saut en hauteur à 21 ans, presque par hasard, à la suite d'un pari entre amis. Du jour au lendemain, il a abandonné le basket pour se consacrer à sa nouvelle discipline. Un an et demi plus tard, il était champion du monde.

Maurice Stokes et Jack Twyman, c’est une histoire qui redonne foi en l’humanité. Parce que c’est celle d’un homme qui a décidé d’aider son prochain, frappé par le malheur. Rien ne les liait lorsque le premier a été atteint de paralysie. Le second est pourtant venu à son secours. Parce qu’il le fallait. Simplement.

EPISODE 47 - ALEXIS VASTINE, VIVANT POUR TOUJOURS

Le 9 mars 2015, dix personnes ont trouvé la mort dans un double accident d'hélicoptère en Argentine. Parmi eux, trois figures du sport français : Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine. La carrière du boxeur, jalonnée de frustrations olympiques, avait touché le public. Sa disparition l’a bouleversé. Il laisse une empreinte dont il n'aurait pas imaginé l'importance.

EPISODE 48 - JEAN BOUIN, UN HEROS FRANCAIS

Tout le monde a entendu parler de Jean Bouin. Mais personne ne sait qui il fut vraiment. L’athlète, légende d’un autre temps, a marqué le sport français d’avant-guerre par ses exploits. Le premier conflit mondial l’a fauché en plein vol. Il avait 25 ans et une carrière flamboyante devant lui.

SUR LE FIL

EPISODE 49 - HUIT SECONDES

Le 23 juillet 1989 s'achevait un des Tours de France les plus extraordinaires de l'histoire. Trois semaines épiques, entre rebondissements, suspense et tensions. Un Tour qui s'est résumé à deux hommes, Greg LeMond et Laurent Fignon. Et à un chiffre : huit. Comme les huit secondes qui vont séparer les deux hommes à Paris et les réunir à jamais dans la légende.

Le 5 août 1992 à Barcelone, Mike Marsh aurait dû battre le mythique record du monde du 200 mètres, détenu alors par Pietro Mennea depuis 13 ans. Mais ce jour-là, au cœur d’une demi-finale olympique maîtrisée de A à Z, Marsh n’a pas eu conscience d’avoir un temps d’avance sur la légende. Il a donc ralenti. Histoire d’un rendez-vous raté.

"The play to beat the band". L'action qui a battu la fanfare. La seule dénomination de cette séquence suffit à laisser entrevoir son aspect hors du commun. Le 20 novembre 1982, l'Université de California battait sa grande rivale Stanford au prix d'une dernière action devenue culte aux Etats-Unis. A juste titre, tant elle apparait improbable d'un bout à l'autre.

EPISODE 52 - MELDRICK TAYLOR, A DEUX SECONDES DE LA GLOIRE

Boxeur magnifique, héritier de Ray Leonard, Meldrick Taylor aurait pu devenir la grande star de la fin du XXe siècle. Mais en 1990, l'Américain s'est incliné face à la légende mexicaine, Julio Cesar Chavez. Un combat qu'il a longtemps dominé, avant de tout perdre à deux secondes de la fin. Dénouement cruel, pour une des plus grandes polémiques de l'histoire pugilistique.

1987. Aux Antipodes, la Coupe du monde de rugby vit ses premières heures. Entre aventure humaine et scepticisme, ce nouveau rendez-vous planétaire va définitivement gagner ses galons lors d'une demi-finale légendaire entre l'Australie et la France. Un match sublimé par l'essai victorieux de Serge Blanco à la dernière minute. Un essai au bout du temps, et au bout du monde.

EPISODE 54 - MILLER, LA NUIT DU CHASSEUR

Reggie Miller fait partie des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. Des plus grandes gueules de l’histoire de la Ligue, également. Si bien qu'il n'est pas étonnant qu'il ait réussi son plus beau récital sur la scène mythique du Madison Square Garden, en mai 1995. Ce soir-là, Miller a gagné un match de playoffs qui était perdu. En neuf secondes. Et huit points.

Le 2 novembre 2008, le Grand Prix du Brésil a été le théâtre du final le plus fou de l'histoire de la F1. Ce jour-là, Lewis Hamilton a été sacré champion du monde pour la première fois. Jusqu’à trois virages de l’arrivée, la couronne était sur la tête d'un autre, Felipe Massa. Et puis le Britannique l’a arrachée d’un souffle. Fondateur pour Hamilton. Crève-cœur pour Massa.

Christian Laettner. 12e homme de la Dream Team, auteur d'une carrière en demi-teinte en NBA, il reste surtout un des joueurs les plus marquants de l'histoire du basket universitaire. Bardé de titres et d'honneurs avec Duke mais personnage controversé et haï, il a livré un soir de mars 1992 un match en forme de chef-d'œuvre, sublimé par "le shoot entendu autour du monde".

EPISODE 57 - DIABLES ROUGES ET MAITRES DU TEMPS

Mieux vaut tard que jamais : il aura fallu attendre le 26 mai 1999 pour assister au renversement de situation le plus dingue du XXe siècle. Ce jour-là, Manchester United est revenu de nulle part pour décrocher la Ligue des champions aux dépens du Bayern Munich (2-1). Aucune autre équipe que celle d'Alex Ferguson n'était plus prédisposée à réussir un tel coup.

EPISODE 58 - ET RAQUIL SURGIT DE NULLE PART...

Marc Raquil est peut-être l'incarnation ultime de cette série de Grands Récits baptisée "Sur le fil". Un soir d'août 2003, dans un Stade de France fiévreux comme jamais, le Français est revenu d'on ne sait trop où pour arracher un podium sur le 400m des Championnats du monde. Une dernière ligne droite inoubliable, marque de fabrique d'un athlète pas comme les autres.

SCANDALES ET CONTROVERSES

1919. Le scandale des Black Sox secoue les Etats-Unis et le monde du baseball. Parmi les joueurs impliqués, Joe Jackson, figure de légende, banni depuis maintenant un siècle. Beaucoup se sont battus et se battent encore pour rétablir son honneur. Mais où se niche la vérité dans cette histoire hors normes où mensonges et faux-semblants sont partout ?

EPISODE 60 - GEOFF HURST, BUT FANTÔME ET CONTROVERSE ETERNELLE

Geoff Hurst est le seul joueur à avoir réussi un triplé en finale de la Coupe du monde. C'était à Wembley, en 1966 et face à la RFA. L'attaquant tient une place à part dans l'histoire de football, de par cet accomplissement. Et parce que l'un de ses trois buts, celui qui a offert le Mondial à l'Angleterre, est accompagné d'un immense doute qui ne sera jamais levé.

Le 16 juillet 1978, Michel Pollentier signe un double coup de maître sur les pentes prestigieuses de l'Alpe-d'Huez : vainqueur de l'étape, le Belge endosse également le maillot jaune. Il ne le portera jamais. Quelques heures plus tard, démasqué, honteux et ridicule, Pollentier était exclu du Tour de France comme un malpropre.

EPISODE 62 - LE MYTHE DE L'IMMACULEE RECEPTION

Du haut de son siècle d'existence, la NFL l'a désigné "plus grand moment de l'histoire de la Ligue". En 1972, les Pittsburgh Steelers ont remporté à l'arraché face à Oakland le premier match de playoffs de leur histoire au prix d'une dernière action aussi invraisemblable que controversée. Une séquence folle, dont le passage à la postérité doit, aussi, beaucoup à son surnom.

Et si la plus iconique des photos de l’histoire du sport n’était que l’illustration d’un trucage ? Sonny Liston s’est-il couché devant Mohamed Ali le 25 mai 1965 ? Depuis cette date, l’Amérique se passionne pour ce combat et ce coup de poing (fantôme ?) dont la portée dépasse le simple cadre du noble art et offre une lumière éclatante sur les années 60, fascinantes comme aucune autre décennie.

EPISODE 64 - ALLEMAGNE 1982, DE LA HONTE A LA HONTE

La RFA a traversé la Coupe du monde 1982 dans une drôle de confusion des sentiments. Vice-champions du monde après leur demi-finale victorieuse et tellement épique contre les Bleus, les Allemands avaient auparavant suscité lors du 1er tour un profond ressentiment. En deux actes : une défaite, puis une victoire. Aussi honteuse l'une que l'autre.

Le 6 janvier 1994, Nancy Kerrigan est lâchement agressée par un inconnu après son entrainement. Ce fait divers est le point de départ du plus grand scandale sportif des années 90. Jalousie, cupidité et stupidité, tous les vils ingrédients sont réunis dans l'affaire Harding - Kerrigan, qui a toute sa place dans l'histoire récente des Etats-Unis.

Capitaine charismatique de l'équipe d'Afrique du Sud de cricket dans les années 90, Hansie Cronje était alors une des personnalités les plus populaires de son pays. Tout le monde l'admirait et l'avait érigé en modèle. Jusqu'à ce que la vérité éclate, réduisant en miettes une carrière et une vie qui s'achèverait peu après sur une note tragique.

EPISODE 67 - DOUZE HOMMES EN COLERE

Invaincus depuis les débuts du basket aux Jeux en 1936 et considérés comme invincibles, les Etats-Unis sont tombés de leur piédestal en 1972 à Munich. Une défaite sur le fil, à la sirène, face au grand rival soviétique. Un dénouement controversé que les douze joueurs américains n'ont jamais digéré. Au point de nouer un pacte : ne jamais récupérer leurs médailles d'argent.

Il y a trente ans, l'Olympique de Marseille émergeait sur la scène européenne. Porté par l'ambition dévorante de son président, un jeune entraîneur et une équipe aussi séduisante que talentueuse, le club phocéen rêve au printemps 1990 de remporter la Coupe d'Europe. Il va échouer aux portes de la finale. Ce sera la fameuse "main de Vata".

Séoul. 24 septembre 1988. Ben Johnson devient champion olympique du 100 mètres. Exceptionnel de puissance, le Canadien explose le record du monde en 9’’79 et écrabouille Carl Lewis, rival qui le hait. Dans trois jours, il sera démasqué. Parce qu’il triche depuis 1981, ce dont tout le monde se doutait - Lewis en tête - mais ne pouvait le prouver, jusqu’à ce faux pas sud-coréen.

EPISODE 70 - RENEE RICHARDS, UN HOMME ET UNE FEMME

Richard Raskind avait tout pour lui. Etudes brillantes, médecin réputé, beau garçon. Sportif de haut niveau, aussi. Il a même disputé l'US Open de tennis à plusieurs reprises dans les années 50. Mais l'homme, malheureux, a voulu devenir une femme. L'histoire de Dick Raskind est devenue celle de Renée Richards, qui a dû se battre pour avoir le droit de jouer sur le circuit WTA.

ITINERAIRES D'ENFANTS PAS GÂTÉS

Graham Hill est une légende du sport automobile. Vainqueur des 24 Heures du Mans, des 500 Miles d'Indianapolis et double champion du monde de Formule 1, l'Anglais à la moustache a laissé une empreinte indélébile. Son fils, Damon, a suivi ses traces. Mais c'est un sinueux chemin, doublé d'un long travail de deuil, celui du père disparu, qui l'a hissé jusqu'aux sommets.

Avant de devenir le plus jeune champion du monde des poids lourds, Mike Tyson a dû s’extirper d’une enfance faite de misère, délaissement et délinquance. Livré à lui-même et lancé sur la mauvaise voie, il a été sauvé par un père spirituel et bientôt adoptif, Cus d’Amato. Sans lui, rien n’aurait été possible.

Piégé à Belgrade lors des bombardements de l'OTAN en 1999, Novak Djokovic, alors âgé de 12 ans, prit le pari de continuer à s'entraîner malgré le danger. S'il n'avait pas attendu cet événement tragique pour nourrir son ambition et sa passion du tennis, doit-on s'étonner de la fureur avec laquelle, quelques années plus tard, il a débarqué sur le circuit ?

Zlatan Ibrahimovic est un footballeur à part. Parce qu'il est un type pas comme les autres. Né en 1981 à Malmö, ce fils d'immigrés yougoslaves s'est construit au cœur d'un pays qui n'avait pas de place pour les gars comme lui. Dans l'adversité et après une jeunesse chaotique, Ibra ne s'est jamais renié et a réussi sa carrière sans faire de concession.

Michael Oher a disputé deux Super Bowls dans les années 2010. Il en a même remporté un. Il partait pourtant de loin et a dû surmonter toutes les difficultés possibles et imaginables dans son enfance. Son histoire est de celle dont on fait des films. Hollywood ne s'en est d'ailleurs pas privé.

EPISODE 76 - GARRINCHA, ENFANT BOITEUX ET GENIE INSAISISSABLE

L'histoire du football brésilien regorge de destins glorieux ayant pris leur source dans la pauvreté. Garrincha ne déroge pas à la règle. Mais le plus magnifique dribbleur jamais vu sur un terrain dut aussi surmonter une infirmité de naissance, avec ses deux jambes tordues et de taille différente.

NUMERO SPECIAL

Il y a tout juste 40 ans, Björn Borg et John McEnroe livraient en finale de Wimbledon un duel homérique, sublimé par le tie-break le plus célèbre de l'histoire du tennis. Un sommet de dramaturgie, dont les deux champions sont sortis grandis. Le point culminant d'une rivalité pas comme les autres et de l'âge d'or du tennis.

LE SPORT FACE A L'HISTOIRE

Déclinant depuis plusieurs années, déserté par un public lassé de ne plus y voir les meilleurs passés professionnels, Roland-Garros a connu un rebond aussi soudain que fantastique lors d'une édition 1968 sublimée par la conjonction de deux événements : l'ère Open, signée deux mois plus tôt, et les manifestations du mois de mai, qui ont étonnamment joué en sa faveur.

EPISODE 79 - 1934, LA COUPE DU MONDE EN OTAGE

Quatre ans après la première Coupe du monde, organisée et remportée par l’Uruguay, la compétition pose ses valises en Italie. Autre continent, autre ambiance. Deux ans avant les Jeux de Berlin, le Mondial 1934 sera la première tribune sportive de la propagande fasciste. A la baguette, Benito Mussolini. Le Duce décidera de tout dans un seul but : promouvoir son régime.

EPISODE 80 - 6 DECEMBRE 1956, DU SANG DANS LA PISCINE

Au mois de novembre 1956, l'URSS déploie une force de frappe hallucinante pour réprimer dans le sang l'insurrection populaire de Budapest. Le 6 décembre, le sang va à nouveau couler, dans la piscine olympique de Melbourne cette fois, lorsque Hongrois et Soviétiques s'affrontent en water-polo.

C'est le match le plus mythique de l'histoire. Celui qui a fait entrer le jeu d'échecs dans les foyers et donné à cette discipline une dimension unique. A l'été 1972, Boris Spassky le Soviétique et Bobby Fischer l'Américain ont tenu la planète en haleine en s'affrontant pour le titre mondial. La consécration du génie de Fischer, personnage torturé.

EPISODE 82 - GINO BARTALI, VAINQUEUR DU TOUR ET SAUVEUR DE JUIFS

Il a été un immense champion, potentiellement l'un des plus grands s'il n'avait été freiné par la Seconde Guerre mondiale. Pendant celle-ci, l'Italien Gino Bartali a choisi de s'illustrer d'une toute autre manière, et ce dans le plus grand secret. Jusqu'à ce que la vérité n'éclate après sa mort, il y a 20 ans...

En 1980, Wladyslaw Kozakiewicz devenait champion olympique de saut à la perche, à Moscou. Au grand dam d’un public qui n’avait pas envie de voir un Polonais triompher sur ses terres. Aux sifflets qui l’ont accompagné sur le sautoir, il a répondu par un concours parfait. Et deux bras d’honneurs qui ont fait de lui un symbole de l’anticommunisme. Et un héros national.

LES MAL-AIMES

EPISODE 84 - LENDL, LE CHAMPION DONT TOUT LE MONDE SE FOUTAIT

Ivan Lendl a dominé le tennis dans les années 80. Mieux, il a contribué à le faire entrer dans une nouvelle forme de modernité. De tous les grands champions de ce sport, il aura pourtant été le moins aimé. Entre mythes et réalités, retour sur le parcours d'un joueur hors normes et d'un homme complexe. L'un et l'autre valent peut-être mieux que les grisâtres apparences.

De la plus grande success-story à la plus grande escroquerie de l'histoire du sport, la chute de Lance Armstrong, ce survivant du cancer passé d'icône planétaire à paria absolu, dit tout du manichéisme qui empreint notre vision du sport et de la société. Il n'empêche que le personnage, lui, continue de fasciner. Et semble même aujourd'hui apaisé...

EPISODE 86 - VINNIE JONES, VIRIL ET INCORRECT

Vinnie Jones, ou le footballeur le plus violent de l'histoire du championnat d'Angleterre. Méchant, vicieux et mal accompagné, le joueur de Wimbledon fut un membre éminent du Crazy Gang, qui a semé la terreur sur les pelouses anglaises à la fin des années 80. Ringardisé par la Premier League naissante qui ne voulait plus de types dans son genre, Vinnie Jones a fini au cinéma.

EPISODE 87 - BAD BOYS ET FIERS DE L'ÊTRE

Sacrés deux fois champions NBA en 1989 et 1990, les Pistons ont su se frayer un chemin jusqu'au sommet dans une ère ultra-concurrentielle, entre les règnes de Magic Johnson et Larry Bird dans les années 80 et celui de Michael Jordan dans la décennie suivante. Provocateurs, violents et détestables, les Bad Boys de Detroit ont été haïs de tous. Et ils ont aimé ça.

EPISODE 88 - RAYMOND DOMENECH, UN PYROMANE AU COEUR DU BRASIER

Avant même le fiasco du Mondial 2010, Eric Cantona disait de lui qu'il était "le sélectionneur de l'équipe de France le plus nul depuis Louis XVI". De son long règne à la tête des Bleus, Raymond Domenech aura laissé une empreinte catastrophique. Comment le mariage entre un dit homme brillant et passionné avec une génération de joueurs aussi talentueuse a-t-il pu virer au désastre ?

EPISODE 89 - JUSTIN GATLIN, LA REDEMPTION SANS LE PARDON

Il est l'homme par qui le scandale arriva. Deux fois. Ce qui, pour beaucoup, aurait dû suffire à le bannir à vie. Mais Justin Gatlin a eu le droit de poursuivre sa route. Et, de champion olympique en 2004, il est devenu champion du monde en 2017. Sous les sifflets. Et avec une force mentale hors du commun. Quoi qu'on en dise. Quoi qu'on en pense.

LES GRANDES RIVALITES

L'Elan Béarnais et le CSP. Deux géants du basket français. Dix-huit titres de champion à eux deux en vingt-deux ans. Des duels épiques, des bastons mémorables, y compris au sens propre. Ils ont adoré se haïr. La relation entre le Limoges et Pau-Orthez a quelque chose d'unique dans le basket tricolore, voire à l'échelle du sport français. Histoire d'une détestation réciproque.

C'est peut-être la rivalité la plus célèbre de l'histoire du sport français. Jacques Anquetil et Raymond Poulidor ont divisé la France au coeur des années 60, dans des proportions aujourd'hui difficilement concevables. Si "Maître Jacques" est presque toujours sorti vainqueur de ces duels, l'amour d'une majorité du public s'est porté sur "Poupou".

"Si nous avions été jumeaux, je l'aurais étranglé dans le ventre de notre mère", a dit un jour Joe Frazier à propos de Mohamed Ali. Co-auteurs d'une trilogie pugilistique inégalable, dont deux authentiques chefs-d'œuvre d'intensité et de dramaturgie, ils ont sublimé leur sport. Mais Frazier n'a jamais pu totalement pardonner à son plus grand rival ses paroles blessantes.

Durant 15 ans nichés au creux de l'âge d'or du tennis, Chris Evert et Martina Navratilova ont joué 80 matches l'une contre l'autre. C'est deux fois plus que Federer-Nadal, dans une opposition de styles encore plus marquée. Mais Evert-Navratilova, c'est avant tout l'histoire de deux femmes au destin hors du commun, réunies malgré leurs différences pour révolutionner leur sport.

A eux deux, ils cumulent 7 titres mondiaux et 92 victoires en Formule 1. Eux deux, ce sont Alain Prost et Ayrton Senna, deux des plus grands pilotes de l'histoire. Ils n'ont eu qu'un tort, qui fut finalement une chance : croiser leur route. De cette histoire commune est née une immense rivalité, à nulle autre pareille. Inégalée. Et sans doute inégalable.

L'un est le golfeur le plus titré de l'histoire. L'autre le plus aimé, doublé d'un révolutionnaire dans le monde du sport. Malgré leurs dix années de différence, Jack Nicklaus et Arnold Palmer ont hissé le golf à son sommet à travers leur rivalité teintée d'une amitié sincère. Jack et Arnie, ou le mariage golfique du siècle.

EPISODE 96 - ZATOPEK ET MIMOUN, LA LOCOMOTIVE ET SON PREMIER WAGON

Emil Zatopek et Alain Mimoun. L'un des plus grands athlètes de tous les temps face à l'une des plus grandes figures du sport français. Le premier a remporté ses plus fameux succès avec le second sur son porte-bagage. Jusqu'au jour où ce dernier a fini par connaître son jour de gloire. Plus que des rivaux, ces deux-là étaient des amis. Des frères. Et des personnages hors-normes.

On surnomme le derby de la Merseyside ou le "derby de l'amitié". Si les cartons rouges pleuvent sur la pelouse, dans les tribunes, c'est autre chose : les retrouvailles de deux complices unis par l'amour de leur ville. Mais cela, c'est la légende. Et derrière la légende se cache autre chose : un lien ambigu entre deux membres d'une famille déchirée;

Montréal et Toronto. Les Canadiens et les Maple Leafs. Deux villes que tout sépare, en dehors de leur passion pour le hockey. Deux franchises, les plus titrées de la NHL, dont la détestation réciproque a engendré la rivalité la plus féroce de l'histoire. Un conflit aux origines historiques et culturelles, et dont l'expression, aujourd'hui encore, dépasse le cadre de la glace.

Il y a bien longtemps que Français et Anglais ont cessé de se faire la guerre. Mais la rivalité historique des voisins de la Manche, si proches et si différents, a trouvé un prolongement sportif à travers le rugby. Cette "Guerre" de désormais plus de cent ans est une des plus exacerbées que l'on puisse imaginer. Pas toujours belle à voir, mais toujours savoureuse à vivre.

LE NUMERO 100

EPISODE 100 - IL ETAIT UNE FOIS LA REVOLUTION, IL ETAIT DEUX FOIS LES DUCHESNAY

Champions du monde. Vice-champions olympiques. Isabelle et Paul Duchesnay, venus du Québec, ont offert à la France une place enviable en danse sur glace. Mais les cantonner à un palmarès, même aussi respectable, relève de l'erreur d'appréciation, voire de la faute de goût. Ils étaient des révolutionnaires, dont l'audace a conquis les cœurs plus qu'elle n'a convaincu les juges.

