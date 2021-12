1. Basketball - NBA : James franchit un nouveau cap, Gobert en feu

LeBron James continue d'affoler les compteurs. En enregistrant son 100e triple-double en carrière (20 points, 10 rebonds, 11 passes décisives) dans la nuit de jeudi à vendredi à Memphis, la légende de 36 ans a officiellement intégré le Top 5 de l'histoire de la NBA dans ce domaine. Il n'a cependant pas pu empêcher la défaite des Lakers face aux Grizzlies (108-95). Rudy Gobert a également impressionné avec 17 points et... 21 rebonds pour porter le Utah Jazz contre les Sixers de Philadelphie (118-96).

2. Football - Ligue Europa : L'OM en Ligue Europa Conference, la Ligue 1 reçue 6/6 en Europe

Si l'Olympique de Marseille ne verra pas les 8es de Ligue Europa, le club phocéen sera toujours engagé en compétition européenne cet hiver, comme les cinq autres clubs français sur la ligne de départ cette saison : deux en C1 (PSG et Lille), deux autres en C3 (Monaco et Lyon) et donc deux aussi en C4 (Rennes et Marseille). Après une campagne européenne médiocre, l'Olympique de Marseille a sauvé l'honneur en battant le Lokomotiv Moscou (1-0) au Vélodrome mercredi.