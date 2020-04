Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Omnisport : Le 11 mai, début d'une possible reprise graduelle

Dans une allocution télévisée lundi soir, le président de la République française, Emmanuel Macron, a indiqué qu'un début de déconfinement était prévu en France pour le 11 mai, selon des modalités restant à définir, et que tout évènement rassemblant un large public serait interdit jusqu'à la mi-juillet.

Les Ligues de football et de rugby pros peuvent donc à présent envisager une reprise, qui ne pourrait sans doute avoir lieu qu'après un mois de préparation des joueurs, et pour des matches sûrement à huis clos dans un premier temps.

Si l'organisateur du Grand Prix de France n'a plus que la solution d'une course sans public - le promoteur du championnat pousse pour ça - pour ouvrir la saison de Formule 1 le 28 juin, il ne semble en revanche pas réaliste de voir le Tour de France s'élancer de Nice le 27 juin. Pour ASO, la seule possibilité de maintenir l'épreuve serait donc un report du départ de quelques semaines.

2. Football : Tottenham met fin à la polémique

Vivement critiqué depuis la fin mars pour avoir décidé de mettre une partie de son personnel au chômage partiel payé avec l'argent des contribuables, malgré un bénéfice avant impôts de près de 100 millions d'euros pour 2018/2019, Tottenham a finalement renoncé aux aides gouvernementales. "Nous avons décidé que tout le personnel non-joueur, qu'il soit à temps plein ou au chômage partiel recevra 100% de son salaire mensuel en avril et en mai. Seul le conseil d'administration subira (une) baisse de salaire" de 20%, ont indiqué les Spurs.

En Premier League, Newcastle, Bournemouth, Norwich et Sheffield United ont placé une partie de leurs employés dans le programme gouvernemental.

3. Basketball - NBA : Décès de la mère de Karl-Anthony Towns

Triste nouvelle : la mère de Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), plongée dans le coma ces dernières semaines après avoir contracté le coronavirus, est morte lundi. Il y a trois semaines, son fils Karl-Anthony avait révélé son hospitalisation dans un message sur Instagram. Il y racontait comment l'état de sa mère s'est détérioré, sans que les traitements successifs n'empêchent ses poumons d'être rapidement affectés.

Face à la pandémie, la solidarité continue de s'organiser en NBA. Russell Westbrook, la star des Houston Rockets, a ainsi fait don de 650 ordinateurs à travers sa Fondation "Why Not ?" à des enfants dans le besoin, au moment où les écoles sont fermées. De son côté Jeremy Lin, champion en titre avec Toronto, a promis jusqu'à un million de dollars de dons (920.000 euros) pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Football américain : La XFL, nouveau championnat lancé cette année en espérant concurrencer la toute puissante NFL, a déposé le bilan quelques jours après avoir dû suspendre sa première saison à cause du coronavirus. Dans son dossier de 15 pages déposé auprès d'un tribunal de faillite dans l'Etat du Delaware, le passif de la ligue est estimé entre 10 et 50 millions de dollars.

Basketball - NBA

Les Chicago Bulls ont nommé, pour la saison prochaine, le Lituanien Arturas Karnisovas, actuel directeur général des Denver Nuggets, à la tête des opérations de la franchise, un remaniement qui entraîne le limogeage de Gar Forman, manageur général depuis 18 ans.

Rudy Gobert a minimisé la brouille supposée avec son coéquipier du Utah Jazz, Donovan Mitchell, affirmant qu'ils s'étaient récemment parlé pour la première fois depuis qu'il a été testé positif pour le coronavirus et qu'"il n'y a pas de bagarre" entre eux.

Pour clore la saga de l'OL des années 2000, nos journalistes Cyril Morin, Julien Pereira et Martin Mosnier ont chacun donné le nom du grand avant-centre qui aurait pu mener le club au sommet de l'Europe.

Vidéo - 2000/2010 : Qui est le plus grand attaquant des belles années lyonnaises ? 04:12

