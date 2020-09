Sur l'enveloppe globale de 120 millions prévue sur deux ans, 40 millions d'euros seront dédiés à l'emploi pour les associations, 50 millions destinés à la transition énergétique des équipements sportifs et 30 millions réservés aux clubs et les fédérations sportives, dont 9 millions pour leur développement numérique. Cette annonce a été faite à l'issue d'une rencontre avec l'ensemble des représentants du monde du sport à Matignon, avec le Premier ministre Jean Castex, où étaient aussi présents Jean-Michel Blanquer (Education, jeunesse et sport) et Roxana Maracineanu (ministre déléguée aux Sports).

"Cette crise sans précédent a révélé la vulnérabilité du modèle sportif : la suspension, puis la reprise très progressive de toutes les activités et évènements sportifs ont eu des répercussions précoces et durables qui ont motivé le déploiement d'un soutien économique d'une envergure inédite", a expliqué le ministère dans son communiqué. Ces 120 millions vont venir abonder le budget de l'Agence nationale du Sport (ANS), qui s'occupe du haut-niveau et du "sport pour tous". Créée il y a un peu plus d'un an, l'ANS est financée par les crédits du ministère des Sports, et réunit l'Etat, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et des représentants des entreprises.