1. Football – Ligue des champions : le Real, évidemment

Revenu de si loin lors des tours précédents, c’est comme si le Real Madrid ne pouvait qu’aller au bout. Grâce à un but de Vinicius, les Merengue ont soulevé leur 14e Ligue des champions samedi à Paris. Liverpool aura pourtant dominé mais est tombé sur un Thibaut Courtois époustouflant. La voie semble un peu plus tracée vers le Ballon d’Or pour Karim Benzema. Seul bémol à cette soirée, l’immense capharnaüm devant le Stade de France, qui a conduit à un retard du coup d’envoi et à des centaines de supporters qui n’ont pas pu rentrer dans l’enceinte dionysienne.

Omnisport Jour de finales, samedi tricolore, Giro et Monaco : l’actu sur un plateau HIER À 05:14

2. Tennis – Roland-Garros : fin de parcours pour Gaston, il n’y a plus de Français en simples

Deux tours mais pas trois. Comme Léolia Jeanjean, Alizé Cornet et Gilles Simon avant lui, Hugo Gaston a rendu les armes samedi, surclassé par un autre espoir du tennis mondial, le Danois Holger Rune (6-3, 6-3, 6-3). Le poids du public n’aura cette fois pas suffi. Il n’y a donc plus de Français engagés en simples pour le début de la deuxième semaine.

Pas de problème en revanche pour Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev ou Andrey Rublev samedi. Dans le tableau féminin, la N.1 mondiale Iga Swiatek est la dernière rescapée du Top 10.

3. Rugby – Champions Cup : La Rochelle dans l’histoire

Dans un Vélodrome acquis à la cause des Rochelais, les hommes de Ronan O’Gara ont lavé leur déception de 2021, et la défaite en finale contre Toulouse. La Rochelle a réussi un véritable exploit en battant le Leinster (24-21) sur un dernier essai juste avant la sirène, signé de l’international Arthur Retière. La conclusion d’une exceptionnelle ascension du club charentais jusqu’à ce premier sacre continental.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

MotoGP – Grand Prix d’Italie : Toujours gêné par son bras droit, Marc Marquez a annoncé qu'il s'apprêtait à subir une quatrième intervention chirurgicale, deux ans après l'accident qui avait provoqué sa fracture de l'humérus. L'opération aura lieu la semaine prochaine. Elle devrait mettre un terme à sa saison.

Judo – Championnats de France : Pour la première fois depuis qu'il a rejoint le PSG Judo, Teddy Riner s'est adjugé le titre par équipes. Le triple champion olympique a guidé les siens avec deux ippons expéditifs avant une finale plus accrochée. Prochain objectif : les Mondiaux en octobre.

Dure journée pour samedi pour Richard Carapaz. L'Equatorien a fini avec une grande difficulté dans la montée finale du Passo Fedaia lors de la 20e étape du Giro 2022. Au point de lâcher le maillot rose au profit de Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), qui a profité de l'occasion pour revenir, puis s'envoler au classement général. Voici en images le résumé de cette étape qui a sans doute fait basculer ce Tour d’Italie.

De 3 secondes d'avance à 1'25'' de retard : la 20e étape a été fatale à Carapaz

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Tennis – Roland-Garros : premiers huitièmes, premiers chocs (à partir de 11h00)

Les choses (très) sérieuses commencent. Avec le début de la deuxième semaine, le programme se densifie un peu plus encore. Ce dimanche offre un plateau de rois pour le tableau masculin. Novak Djokovic (contre Diego Schwartzman), Rafael Nadal (face à Felix Auger-Aliassime) et Carlos Alcaraz (qui affronte Karen Khachanov) sont tous de la partie, ainsi qu’Alexander Zverev.

Le tournoi simples féminin n’est pas en reste avec un choc de la jeunesse entre Leylah Fernandez et Amanda Anisimova ou encore l’opposition entre Coco Gauff et Elise Mertens.

2. Cyclisme – Giro : le chrono comme dernier juge de paix pour Hindley (à partir de 13h55)

Jai Hindley a son destin en vue. Le coureur de la Bora-Hansgrohe a frappé très fort samedi en prenant la tête du classement général à la veille de l’arrivée à Vérone. L’Australien possède 1’25" d'avance sur Richard Carapaz et 1'51" sur Mikel Landa avant le chrono final ce dimanche. Long de 17,4 kilomètres, le parcours ne sera pas tout plat. De là à renverser une nouvelle fois la hiérarchie ? Réponse aux environs de 17h00.

3. Formule 1 – Grand Prix de Monaco : la fin de la malédiction pour Charles Leclerc ? (15h00)

Chez lui, Charles Leclerc court encore après son premier succès. Les rues de la Principauté se sont souvent montrées impitoyables avec le pilote Ferrari. 2022 serait-elle la bonne ? Le Monégasque s'élancera de la pole position, avec son coéquipier Carlos Sainz à ses côtés en première ligne pour faire barrage aux Red Bull au départ. Mais après des qualifications mouvementées, la course peut réserver encore bien des surprises.

4. Football – Barrages Ligue 1 – Ligue 2 : Qui de Saint-Etienne ou d'Auxerre sera dans l'Elite à la rentrée ? (19h00)

Les Verts font face à leur destin dans leur Chaudron de Geoffroy-Guichard. Après le match nul du match aller à Auxerre, Saint-Etienne peut éviter la catastrophe ce dimanche et conserver sa place en Ligue 1. Il faudra toutefois se méfier d'une AJA qui n'a rien à perdre et s'était montré dangereuse jeudi.

5. Moto GP – Grand Prix d'Italie : Quartararo et Zarco en embuscade (14h00)

Cela pourrait être la course de toutes les surprises. Au Mugello, c'est un débutant local, Fabio Di Giannantonio qui partira en tête, devant deux autres surprises Marco Bezzecchi et Luca Marini. Ce festival transalpin aux avant-postes peut-il se confirmer durant la course ? Johann Zarco (4e) et Fabio Quartararo (6e) espèrent bien contrarier ces plans. Le champion du monde français pourrait bien frapper un joli coup, alors que ses rivaux au championnat du monde n'ont pas brillé samedi.

