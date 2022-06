CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Basket, NBA : Les Celtics reprennent la main

Ad

Boston fait à nouveau la course en tête. Grâce notamment à leur trio Jayson Tatum (26 pts, 9 pds), Jaylen Brown (27 pts, 9 rbds) et Marcus Smart (24 pts, 7 rbds), les Celtics ont pris le meilleur sur Golden State sur leur parquet (116-100) pour reprendre l'avantage deux victoires à une en finale NBA 2022. Steph Curry (31 pts), Klay Thompson (25 pts) et Andrew Wiggins (18 pts) n'ont pu que constater les dégâts.

Omnisport Procès Platini – Blatter, Zverev opéré, chrono sur le Dauphiné : l'actu sur un plateau HIER À 05:00

2. 24 Heures du Mans : Glickenhaus surprend

La N.708 de l'équipe américaine Glickenhaus, Petit Poucet dans la catégorie reine des hypercars, a surpris les Toyota N.7 et N.8 en faisant le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres des 24 Heures du Mans mercredi, la première de nuit. Dans la catégorie LMP2, c'est encore la WRT N.31 qui est allée le plus vite, emmenée par le Danois Michael Christensen, le Français Kevin Estre et le Belge Laurens Vanthoor, accrochant la sixième place.

3. Football, Ligue des Nations : Autriche-France maintenu

Autriche – France aura bien lieu ce vendredi à Vienne. La rencontre a été maintenue par l'UEFA au stade Ernst-Happel. "L'UEFA a donné son approbation pour la rencontre de vendredi", conformément aux préconisations d'un rapport d'expertise indépendant, a annoncé la Fédération autrichienne, deux jours après l'apparition d'un trou béant au milieu du terrain à la fin du match Autriche-Danemark.

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Handball : Déjà champion, le PSG a parachevé sa saison magistrale d'une dernière victoire mercredi contre Créteil (38-33). Pour la première fois de l'histoire du championnat de France, un club termine invaincu avec une 30e victoire en autant de journées.

Football, Ligue des Nations : Après sa défaite contre les Pays-Bas (1-4), la Belgique a réussi un festival offensif en passant six buts à la Pologne (6-1), lors de la 2e journée de la Ligue des nations. L'Ukraine a elle retrouvé le sourire face à l'Irlande (1-0).

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Alors qu'Aurélien Tchouaméni et Paul Pogba sont annoncés proches du Real et de la Juventus, le PSG tarde à vraiment s'activer sur ce mercato. La faute à un organigramme encore flou, notamment pour le poste d'entraîneur. Nos journalistes Julien Pereira et Cyril Morin se penche sur le dossier dans Mercredi Mercato, disponible en podcast chaque mercredi.

"L'obsession Zidane du PSG ralentit tout son mercato"

VOTRE PODCAST DU JOUR

Beau gosse, charismatique, apprécié de ses adversaires et aimé du public, Paul Hunter était devenu une star du snooker au début des années 2000. Il aurait pu, il aurait dû devenir le grand rival de Ronnie O'Sullivan. Triple vainqueur du Masters, le gamin aux faux airs de David Beckham a été emporté par un cancer à quelques jours de son 28e anniversaire.

24 HEURES DU MANS : J-2

C'est l'événement du week-end. Samedi et dimanche, la 90e édition des 24 Heures du Mans promet un grand spectacle et beaucoup d'émotions. Ce jeudi, trois moments à ne pas manquer : les Essais Libres 3 (15h), l'Hyperbole (20h) et les Essais Libres 4 (22h). Pour ne rien manquer de la course, c'est très simple : abonnez-vous à Eurosport !

Giancarlo Fisichella : "C’est totalement différent des F1, j’ai dû apprendre ce pilotage des GT"

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Football, Transferts : Lacazette à Lyon, c'est pour ce jeudi

Les supporters lyonnais n'attendent que ça. Ce jeudi matin à 9h00, l'Olympique lyonnais organise une conférence de presse avec Jean-Michel Aulas et Bruno Cheyrou notamment. Et un nom est sur toutes les lèvres : Alexandre Lacazette qui va être présenté officiellement pendant cette conférence.

2. Cyclisme, Critérium du Dauphiné : Les sprinteurs à l'honneur ?

Après le contre-la-montre de mercredi remporté par Filippo Ganna mais qui a permis à Wout Van Aert (Jumbo-Visma) de conforter son maillot de leader, le peloton s'attaque à une étape accidentée entre Thizy-les-Bourgs et Chaintré. Le Côte de Dun (catégorie 2) est notamment au programme dans les premiers kilomètres. Départ à 12h45, et c'est évidemment à suivre sur Eurosport !

Le profil de la 5e étape : une étape de "routiers-sprinteurs" pour Groenewegen ou Van Aert ?

3. Football, Ligue des Nations : Le Portugal veut enchaîner, l'Espagne décoller

A 20h45, le Portugal est opposé à la République tchèque à Lisbonne en 3e journée de Ligue des nations. Avec l'envie d'enchaîner après sa victoire face à la Suisse (4-0), marqué par un doublé de Cristiano Ronaldo. L'Espagne, tenue en échec lors de ses deux dernières sorties, espère de son côté lancer vraiment sa campagne avec un succès face à la Suisse.

(Avec AFP)

Omnisport Bleus frustrés, Duplantis déjà facile, Dauphiné déchaîné : l'actu sur un plateau 07/06/2022 À 05:04