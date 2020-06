24h du Mans, Adria Tour, Ultimate Tennis Showdown... Plus de 40h de direct ce week-end sur Eurosport

A partir de 13h30 samedi, un grand week-end attend les téléspectateurs d’Eurosport avec plus de 40 heures de sport en direct : les 24 Heures du Mans virtuelles et deux tournois de tennis rassemblant Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem ou Stefanos Tsitsipas. Ce à quoi s’ajoute le Solidarity Challenge, un tournoi de e-foot unique avec Antoine Griezmann, Yaya Touré ou Ludovic Giuly.

Ce week-end, Eurosport déploie le tapis rouge pour la première édition des 24 Heures du Mans Virtuelles, la plus grande course esport d’endurance jamais organisée, avec 50 écuries et 200 pilotes au rendez-vous !

Les équipes sont composées de quatre pilotes avec au minimum, deux pilotes professionnels et maximum deux gamers. C'est l'’occasion de retrouver les grands noms du sport automobile : des stars de la Formule 1 comme Max Verstappen, Charles Leclerc ou Pierre Gasly, les champions du monde Fernando Alonso et Jenson Button, des vainqueurs de 500 miles d’Indianapolis Juan Pablo Montoya et Simon Pagenaud, un équipage 100% féminin, les pépites de l’endurance avec Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Jan Magnussen, mais aussi Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella, Felipe Massa, Olivier Panis, Felix Rosenqvist, Jean-Eric Vergne...

Cet événement unique sera retransmis à partir de samedi à 14h30, en direct sur Eurosport 2 et l’intégralité sur Eurosport Player en compagnie de Gilles Della Posta, Marc Minari, Paul Belmondo et Yannick Dalmas. Après l’endurance, place au WTCR qui lance la première étape de l’Esports WTCR Championship, en compagnie de dix-sept pilotes et notamment l’un des grands favoris, l’Argentin Esteban Guerrieri. Rendez-vous dimanche dès 15h15 sur Eurosport 2.

Tennis

Le Summer 2020 Adria Tour s’élance ce week-end à Belgrade. Il s'agit de la première des six étapes de l’événement. Le tournoi réunit quatre stars du circuit à commencer par l’actuel n°1 mondial, Novak Djokovic, à l’initiative de l’événement, face à Dominic Thiem (le premier week-end), Marin Cilic, Grigor Dimitrov et Borna Coric. Les fonds récoltés seront reversés aux œuvres caritatives désignées par les joueurs.

Ce grand week-end de tennis continue avec l’Ultimate Tennis Showdown. Direction le Sud de la France pour la première des cinq étapes de l’événement. Cette première édition rassemble les grands noms du tennis mondial parmi lesquels plusieurs joueurs du top 10 : Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Dominic Thiem (le deuxième week-end), David Goffin ou encore Richard Gasquet, Benoît Paire, Dustin Brown, Lucas Pouille...

Ces événements seront à suivre sur les antennes Eurosport, avec les commentaires de Bertrand Milliard, Thomas Bihel, Alban Lepoivre et Éric Deblicker.

E-foot

Ce week-end sera également rythmé par le Solidarity Challenge qui rassemblera seize grands noms du sport autour d’un tournoi PES 2020, l’ensemble des fonds collectés seront reversés au COVID-19 Solidarity Response Fund pour l’OMS. Ce tournoi verra s’affronter des stars du football comme Antoine Griezmann, Yaya Touré, Amandine Henry, Giorgio Chiellini, Ludovic Giuly, ainsi que des personnalités d’autres disciplines parmi lesquelles Mathieu Bastareaud et Danny Care (rugby), Mo Farah (athlétisme), Tommy Fleetwood (golf), Liv Cooke (football freestyle).

Rendez-vous samedi et dimanche samedi dès 23h30 et dimanche dès 22h sur Eurosport 1 et eurosportplayer.com avec Thomas Morel aux commentaires.

Plus de 40 heures de sport en direct ce week-end sur Eurosport. Crédits Getty Images

