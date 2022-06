Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. WEC – Les 24 heures du Mans : La bataille chez Toyota

Les deux Toyota ont continué à se relayer toute la nuit en tête des 24 Heures du Mans , avec une large avance sur l'ensemble de la concurrence et un léger avantage pour la N.7 dimanche au lever du soleil. La N.8 était partie en pole, mais la N.7 lui tient largement tête. Après une nuit calme marquée par trois abandons sur soucis mécaniques, 59 voitures étaient encore officiellement en course pour rouler jusqu'à 16h, sous un temps qui s'annonçait radieux.

2. Rugby – Top 14 : Toulouse impose sa loi

En ouverture de la phase finale, le Stade toulousain a remporté son barrage face au Stade Rochelais (33-28) au stade Ernest-Wallon. Les Haut-Garonnais ont fait preuve de maitrise , prenant rapidement le jeu à leur compte, face à des Maritimes émoussés et qui ont eu du mal à trouver des solutions face à un adversaire agressif et conquérant. Antoine Dupont a été étincelant.

3. Football – Mercato – Lewandowski priorité de Paris ?

D'après L'Equipe, le Paris Saint-Germain a fait de Robert Lewandowski sa cible n°1 pour le mercato d'été . L'attaquant polonais, sur le départ du Bayern Munich avec qui il est en grande tension, est la cible de Luis Campos, nouveau conseiller sportif du club, qui verrait une grande plus-value sportive à l'idée d'associer Mbappé et Lewandowski en attaque. Mais la concurrence du Barça et les stars déjà présentes à Paris pourraient rendre ce dossier bien compliqué.

On a aussi retenu pour vous

Football – Ligue des Nations : Presque un an après la défaite traumatisante aux tirs au but (1-1, 3-2 ap. t.a.b.) en finale de l'Euro, l'Angleterre n'a pas su prendre sa revanche sur l'Italie, samedi, pour la 3e journée de la Ligue des Nations, avec un nul (0-0) frustrant. La Belgique et l'Allemagne ont été tenus en échec.

Football : La plainte au civil pour viol contre le footballeur portugais Cristiano Ronaldo déposée par une ancienne mannequin américaine aux Etats-Unis a été classée sans suite par une juge américaine, selon la décision de justice consultée samedi par l'AFP.

Handball – Coupe de France : Le PSG Handball, champion invincible cette saison, a terminé en beauté sa saison en décrochant la Coupe de France aux dépens de Nantes (36-31), dans la mythique salle de Bercy samedi.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne devez pas manquer ce dimanche

1. Formule 1 – GP d'Azerbaïdjan : Leclerc doit résister face à Red Bull

Charles Leclerc (Ferrari) s'élancera depuis la pole position dimanche à 13 heures sans bénéficier de l'aide de son coéquipier Carlos Sainz face aux Red Bull. Peut-il espérer un troisième succès cette saison ? Les Mercedes peuvent-elles créer la surprise ? Quid des Français ? Doit-on s'attendre à un Grand Prix spectaculaire ? Début de réponse à 13h.

2. Tennis – ATP Rosmalen et Stuttgart : Des finales rêvées

Alors que la saison sur gazon vient à peine de commencer, les finales de ce dimanche sont alléchantes. A Rosmalen, le nouveau N°1 mondial Daniil Medvedev défie la surprise Tim van Rijthoven, présent grâce à une wild-card. A Stuttgart, c'est Andy Murray qui sera surveillé après sa folle semaine face à un Matteo Berrettini, de retour sur le circuit mais toujours aussi puissant.

Mais aussi :

Les barrages en Top 14 avec notamment le Racing qui affronte l'UBB (21h05)

La fin du Critérium du Dauphiné, à suivre sur Eurosport

La Ligue des Nations, avec l'Espagne en lice en soirée (20h45)

